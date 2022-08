Asia in radio e in digitale con “Instabilità”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitali “Instabilità” (Magma Musica Esplosiva), il nuovo singolo di Asia

“Instabilità” è un brano che racconta lo stato d’animo di Asia nei suoi lati più instabili, menefreghisti e insicuri. Questa frenesia la tormenta, vivendo tra confusione e instabilità. L’artista in questa canzone descrive la difficoltà nel non riuscire a prendere decisioni vere e per questo motivo cambia idea sulla scelta fatta in precedenza, ritrovandosi senza potere e controllo su se stessa.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questa fase della vita che ho vissuto la racconto attraverso una storia d’amore mancata, perché non avendo avuto la capacità di decisione e quindi di avere coerenza nei comportamenti e nel sentimento, ho perso l’opportunità di vivere l’amore.

Successivamente ho avuto coraggio di decidere escludendo ogni altra possibilità, ma era ormai troppo tardi!”.

Biografia

Asia Antonietti, nome d’arte Asia, ha 16 anni e vive a Fano. Cantante e cantautrice studente del liceo economico sociale. Asia ha all’attivo tre singoli (Lasciarsi Andare 2020, Non c’è un Giorno 2021, lo Faccio per me 2022 e Instabilità 2022). Si appassiona alla musica fin da bambina trovando in essa il suo rifugio sicuro. Nella sua giovane vita ha affrontato sfide impegnative superando paure importanti come la paura dell’abbandono e attacchi di panico. Ha perso in giovane età la nonna, punto di riferimento importante e subito dopo il papà. Da qui la nascita di un rapporto meraviglioso con la mamma con la quale vive e con la quale porta avanti il suo progetto artistico. Asia continua a studiare canto ed è seguita da una vocal coach e da una coach di interpretazione; scrive brani in cui emerge tutta la sua personalità di leadership.