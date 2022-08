Alicechi in radio con il brano “Acquarelli”

Disponibile in radio e in digitale il nuovo singolo della cantautrice alicechi: “Acquarelli” fuori per Aurora Dischi / Ingrooves / Universal Music Group

“ACQUARELLI” è il nuovo singolo della cantautrice alicechi, in uscita in radio e in digitale (Aurora Dischi / Ingrooves / Universal Music Group ), e disponibile al seguente link https://ingrv.es/acquarelli-57v-1 .

Prodotto da Marrel, Lorenzo Venturino e Marco Ravelli (Pinguini Tattici Nucleari, chiamamifaro, Iside), acquarelli parla della voglia di spensieratezza, del voler rendere libera la mente e trasferire tutti i pensieri confusi su un foglio bianco, ed usare come degli acquarelli ad ogni colore un pensiero.

La scrittura e produzione del brano si ispira alla scena più R&B dell’indie pop italiano e ad artisti come Frah Quintale o Joan Thiele, mixando strumenti veri con elementi di musica elettronica.

“Acquarelli nasce da un audio di Whatsapp, un giro di chitarra subito trasferito su Ableton. Nonostante le due casse rotte e la cantina come location fidata, a fine giornata avevamo un pezzo finito, e un ritornello che non ci toglievamo più dalla testa. Il testo nasce da un’introspezione, come la maggior parte delle canzoni che ho scritto. Parla di me e della confusione che spesso mi perseguita, e con confusione intendo quel flusso di pensieri che è difficile frenare. Le parole infatti sono come tatuaggi di cui difficilmente mi libero, e mi piaceva questa idea di poter trasferire tutti i pensieri confusi su un foglio bianco usando degli acquarelli e ad ogni colore un pensiero”.

Alice, in arte alicechi, 21 anni, cantautrice ligure. Vive a metà tra Cairo Montenotte, un paesino di 15mila abitanti, e Milano dove studia marketing all’università IULM. Il progetto Alicechi è nato recentemente, è il sogno di una bambina che a otto anni suonava il suo pianoforte in miniatura, nell’estate pubblica il primo singolo “Luna”, iniziando un percorso che canzone dopo canzone cerca di trovare e mettere a fuoco un sound originale e maturo.