Italfarmaco acquisisice il 100% di Lacer Pharmaceuticals

La multinazionale italiana Italfarmaco ha acquisito il 100% di Lacer Pharmaceuticals, una delle principali aziende in Spagna nel segmento della salute e dell’igiene personale.

Con un’esperienza di oltre 70 anni, un fatturato nel 2021 di oltre 150 milioni di euro e quasi 500 dipendenti, Lacer è leader di mercato praticamente in tutti i segmenti in cui opera, in particolare nell’area orale e dentale con il marchio Lacer e brand come Thrombocid, Pilexil, Anso e Talquistina. Lacer possiede, inoltre, un ampio portafoglio di farmaci nelle aree cardiovascolare e uroginecologica.

Grazie a questa operazione, soggetta all’approvazione delle autorità di concorrenza, il Gruppo Italfarmaco raggiungerà 1.300 dipendenti in Spagna e 3.500 a livello globale, con un fatturato consolidato di oltre 1 miliardo di euro

Con questa acquisizione, Italfarmaco rafforza la propria presenza nel mercato spagnolo dell’healthcare dove è già presente con marchi affermati e si consolida delle sue attuali aree di business in cui opera con successo da oltre 30 anni in Italia e nel mondo. Tra queste ricordiamo l’area trombosi e ischemia critica, con marchi come Ghemaxan, nella ginecologia con Natalben, Nuperal/Cariban e Ainara, nell’area neurologia e psichiatria con marchi come Sonirem e Gliatilin. Recentemente l’Azienda ha ottenuto un importante risultato con Givinostat, il primo prodotto che ha dimostrato di essere clinicamente significativo in uno studio di Fase 3 su pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne (DMD), per il quale sarà richiesta la registrazione negli Stati Uniti e in Europa nei prossimi mesi.

Inoltre, Italfarmaco, incorporando lo stabilimento di produzione Lacer di Cerdanyola del Valles aggiungerà un importante asset nelle attività industriali del Gruppo che già dispone di 5 impianti di produzione.

L’integrazione in Italfarmaco consentirà a Lacer di consolidare la propria posizione di leader in Spagna, investendo attivamente nei marchi esistenti e, ampliando il proprio portafoglio prodotti, sia nel settore sanitario sia nella divisione Prescription Medicines. Inoltre, Lacer, beneficiando della rete di vendita globale di filiali e distributori di Italfarmaco, incrementerà la propria crescita a livello internazionale.

Commenta Francesco De Santis, Presidente di Italfarmaco: “Questa acquisizione rappresenta un forte consolidamento della nostra azienda nel mercato spagnolo e rappresenta un ulteriore impulso per la nostra crescita a livello internazionale. Il business, i marchi e le persone di talento di Lacer rappresentano un forte elemento di continuità allo spirito di crescita di Italfarmaco sia nelle aree in cui siamo già presenti sia in nuove alternative terapeutiche che possono migliorare la salute delle persone”.

Commenta Lacer: “Lacer beneficerà del supporto di un nuovo partner esperto che permetterà a entrambe le aziende di crescere verso la creazione di un leader farmaceutico europeo. Questa integrazione permetterà a Lacer di continuare la sua storia di successo e di garantire che l’eredità iniziata più di 70 anni fa continui a vivere”.

Italfarmaco

ITALFARMACO è una multinazionale italiana con sede a Milano che opera in Italia e all’estero nel settore farmaceutico e chimico-farmaceutico con prodotti di elevato contenuto terapeutico, che appartengono principalmente alle aree cardiovascolare, immuno-oncologica e ginecologica.

Con oltre 80 anni di storia (è stata fondata nel 1938), Italfarmaco è presente in maniera diretta in 30 paesi, con 5 siti produttivi e più di 3500 dipendenti (a livello Gruppo).

La società dispone di moderni e sofisticati impianti industriali dove produce specialità medicinali in siringhe preriempite, iniettabili sterili, orali solidi e liquidi.

La missione della società, nel contesto di logica di impresa e di leale competizione, è di contribuire al miglioramento della qualità e al prolungamento della durata della vita umana attraverso la realizzazione di prodotti e servizi farmaceutici relativi a patologie di maggior impatto sulla salute della persona, quali immuno-oncologiche, emato-oncologiche, malattie rare.

Gran parte della sua pipeline è frutto di ricerca e sviluppo interni, tra cui il progetto Givinostat, il primo prodotto che ha dimostrato di essere clinicamente significativo in uno studio di Fase 3 su pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne (DMD), per il quale sarà richiesta la registrazione negli Stati Uniti e in Europa nei prossimi mesi.

Lacer

LACER è un’azienda farmaceutica fondata nel 1949 a Barcellona che opera attraverso due divisioni: cura della persona e farmaci su prescrizione. L’Azienda, con oltre 70 anni di storia, è leader nel canale farmacia, specializzata in segmenti quali l’igiene orale, il trattamento delle vene varicose e la caduta dei capelli. Proprietaria di marchi noti come Lacer, Thrombocid, Pilexil, Talquistina e Anso, Lacer ha un fatturato annuo di oltre 150 milioni di euro, impiega 476 persone ed è presente in 18 Paesi.