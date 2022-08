“Grigia provincia” è il disco di debutto di Spera

Fuori per Giungla Dischi “Grigia provincia“, l’EP di debutto di Spera. Ecco il nuovo capitolo definitivo ed autobiografico già anticipato dal singolo “Vaniglia“

Esce per Giungla Dischi “Grigia provincia“, l’EP di debutto di Spera. Ecco il nuovo capitolo definitivo ed autobiografico già anticipato dal singolo “Vaniglia” feat. Paoluzi per uno dei nomi interessanti della scena underground. Spera, ex Alte Frequenze, ci fa entrare nel suo mondo di case in affitto e quartieri lontani dalla gentrificazione regalandoci la migliore malinconia estiva che potessimo desiderare.

Il disco non segue un filo logico ben preciso nella scrittura però ogni traccia non si discosta troppo dalle altre canzoni mentre se parliamo del sound del disco c’è un evidente differenza tra le tracce e possiamo dire che lascia spazio alla sperimentazione con la scusante che è un EP. Partendo da “Grigia Provincia” il disco si ammorbidisce fino a sciogliersi in “Vaniglia” e direi che le due tracce sono l’opposto. Tutto l’EP è stato mixato e masterizzato da Davide Pignataro (in arte Mr. Bacon) mentre l’idea iniziale delle produzioni parte quasi sempre da Spera ed è poi sviluppata sempre in studio con Davide.

SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/5e6Wm156Ie89gJ1YJo36x2?si=T4FGoIo1TRWEXqfNBJvd4Q

TRACKLIST:

1. Grigia Provincia

2. Cobain

3. Come Ti Pare

4. Vaniglia