“Fragile” è la nuova canzone di Penz

FRAGILE è il nuovo brano di PENZ, disponibile su tutte le piattaforme streaming e digital al seguente link https://ingrv.es/fragile-e1j-2.

Il brano distribuito da INgrooves/Universal, arriva dopo 6 mesi dall’uscita dell’album Zero e rimarca il desiderio di fare musica dell’artista, un bisogno che arriva da dentro e che prende il sopravvento su tutto, diventando incontrollabile. Penz torna con un testo più che sincero, partendo da “scusami mamma”, una delle frasi più non dette di sempre.

Sonorità pop e indie pop costruiscono una produzione che non teme di lasciar trasparire l’influenza della scena mainstream Italiana mixata a sonorità più elettroniche e urban pop.

“Mi rendo conto di avere spesso la testa fra le nuvole, sogno spesso ad occhi aperti ed è una cosa che non riesco a controllare. La colpa è di quello che provo per la musica, so che è difficile capirlo e mi rendo conto che a volte posso sembrare pazzo. Mi sono accorto di essere spesso distratto e di non badare alle cose davvero importanti, perché ho altro per la testa”.

“Scusami mamma, se a volte sono un bambino e non ti prendo sul serio, faccio di tutto ma in testa ciò un altro pensiero”

Matteo Panzeri, classe 1992, in arte Penz, decide di dare vita ad un progetto da solista nel 2015, dopo diverse esperienze con band che spaziavano tra Pop, Rock, Funk e Crossover. In seguito a numerosi concerti e dopo aver pubblicato alcune cover internazionali su YouTube, nel gennaio del 2016 esce con il suo primo singolo da solista “Don’t feel the pain”. Questa ballad pop-rock precede altri singoli, tutti in italiano, fino ad arrivare all’ultimo brano “Colore” pubblicato a fine 2017, il cui video raggiunge ottimi risultati. Nel 2018 Penz decide di cambiare vita e realizzare un piccolo sogno, aprendo da solo la scuola di musica Piuvoce.