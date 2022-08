Apple svela la data di uscita del nuovo iPhone 14

iPhone 14: svelata la data d’uscita del nuovo gioiello di casa Apple. Cupertino è pronto a lanciare il nuovo modello, tra novità e rinunce

Gli iPhone 14 saranno presentati il 7 settembre. È questa la data attesa dai fan di Apple per scoprire tutte le novità sui nuovi modelli. A svelarla è Bloomberg.

Dalle prime indiscrezioni il 14 non dovrebbe distaccarsi molto dal modello precedente, con annesso lancio di Pro e Pro Max. L’unica novità riguarderebbe la scomparsa della versione mini da 5,4 pollici. Potrebbe essere, invece, introdotto un modello con schermo da 6,7 pollici.

Sempre in data 7 settembre dovrebbero essere presentati gli Apple Watch, i Mac e gli iPad. Atteso anche iOS 16, ultimissimo aggiornamento del software al momento rilasciato, in versione beta, agli sviluppatori.

ADDIO ALLA PRODUZIONE IN CINA?

Rumors sempre più insistenti, poi, come riferisce la Dire (www.dire.it) parlano di uno spostamento dei centri di produzione, o almeno parte di essi, attualmente tutti in Cina. Apple starebbe trattando per portarli in Vietnam.

Così facendo si distaccherebbe dalla dipendenza dal Paese di Xi Jimping, cosa da non poco visto gli ultimi sviluppi geopolitici – i rapporti tra Washington e Pechino, la mancata condanna cinese della guerra tra Russia e Ucraina – e i continui lockdown che limitano l’intera area. La separazione non sarebbe così rapida: è massiccia la presenza di industrie e persone altamente qualificate per il compito. In casa Apple tutto tace. Non resta che aspettare nuovi sviluppi.