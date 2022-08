Aka Steve in radio e in digitale con “Lei”

Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitalei “Lei” (Kimura), il nuovo singolo di Aka Steve

“LEI” è un brano rap con ritornello neomelodico scritto da Aka Steve per la sua fidanzata e arrangiato su una base che presenta principalmente accordi di chitarra con sfondo Chill/R&B.

Spiega l’artista a proposito del brano: “LEI è una canzone d’amore che parla di una ragazza molta importante per me, nel quale esprimo i miei sentimenti, i miei pensieri e le mie sensazioni nei suoi confronti; questo testo mi ha aiutato a liberarmi dalla timidezza e dall’imbarazzo che l’amore può suscitare in un ragazzo. Ognuno di noi ama o ha amato qualcuno, e penso che molte persone si ritroveranno in questa canzone”.

Nel videoloop di “Lei” il giovane rapper mostra un lato di sé inedito e romantico, immerso nella luce soffusa del pomeriggio in una dimensione calda e domestica, e ferma alcune immagini rappresentative del rapporto tra Steve e lei, l’oggetto dell’amore, la ragazza senza nome e senza volto a cui il brano è dedicato.

Biografia

Steve Giustiniani, nato a Bologna il 5 Giugno 2000, cresce in un paesino di campagna. Fin da ragazzino si appassiona al mondo della musica dove trova una vocazione e un rifugio dai momenti difficili, in particolare nel genere Rap Old School. Inizia praticando il freestyle in compagnia di amici a 14/15 anni, poi il suo interesse si trasforma in passione ed inizia quindi a scrivere brani suoi, accantonando l’improvvisazione e Freestyle. Comincia a registrare i suoi brani in studio per prendere confidenza con il microfono e con tutto ciò che riguarda la registrazione; ha partecipato inoltre al Tour Music Fest edizione 2021 nella categoria Rapper. Al momento sta lavorando per produrre il suo primo album, anticipato dai singoli “Notti Insonni”, “Vero” e “Fiori tra ortiche”, distribuiti da Kimura Label.