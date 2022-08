Previsioni meteo 18 agosto 2022: piogge al Nord, caldo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 18 agosto 2022: nuova perturbazione in arrivo al Nord, picco del caldo africano al Centro e al Sud

Italia divisa in due in questa seconda metà di Agosto, con condizioni meteo asciutte al Sud e su buona parte del Centro e piogge, localmente anche intense, al Nord. Tra oggi e domani aria calda africana risalirà sul Mediterraneo centrale portando una breve ma intesa ondata di caldo. Punte di +40 gradi potrebbero essere superate prima sulle Isole Maggiori e poi tra Puglia e Basilicata. Con il ritorno di città da bollino arancione o rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Discorso diverso sulle regioni settentrionali, dove l’arrivo di una nuova perturbazione porterà piogge e temporali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il peggioramento meteo che ha interessato il settentrione domani si estenderà anche alle regioni del Centro Italia prima di un generale miglioramento in vista del weekend. Nel corso del fine settimana la saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale tenderà a muoversi ulteriormente verso Est. Tempo in generale miglioramento su tutta la Penisola con fenomeni in esaurimento ovunque e sole prevalente mentre sul fronte temperature, dovrebbero restare intorno alle medie del periodo.

Intanto per oggi, giovedì 18 agosto 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile con nuvolosità irregolare associata a piogge e temporali sparsi, anche intensi sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio ancora molte nuvole su tutte le regioni con precipitazioni diffuse. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sparsi su tutte le regioni e localmente anche a carattere di temporale. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio piogge in arrivo su Toscana e Umbria, più asciutto altrove ma con nuvolosità in aumento. In serata piogge sparse sulle regioni tirreniche, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi sparse e ampie schiarite. In serata nessuna variazione attesa con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in rialzo e massime in calo al Centro-Nord, minime e massime in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.