“Maney” è il nuovo singolo del rapper Pushmmua

In rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali “Maney”, il nuovo singolo del rapper palermitano Pushmmua

Esce in radio e in digitale “Maney”, il nuovo singolo del rapper palermitano Pushmmua, quarto estratto dall’album di prossima uscita. Un brano in cui l’elettronica e il rap sono le principali componenti del brano e che fa riferimento ad un genere che difficilmente si sente in Italia, l’UK garage, più conosciuto a livello internazionale.

“Maney” ha visto diverse version: partita da una con toni più scuri e notturni è arrivata a quella attuale, più solare e estiva ma che allo stesso tempo non scende a compromessi incontrando il tipico stereotipo di brano estivo. Maney che è la pronuncia del termine Money, ma non parla di denaro ma di sound, di musicalità e di flow: “Il brano racconta sostanzialmente di tutto ciò che deriva dalla propria personalità artistica, quindi dalla musica, al testo e alle melodie e di come è difficile creare qualcosa di estremamente personale e nuovo. – dice l’artista – Molti artisti, infatti, preferiscono seguire un sound già esistente senza neanche cercare il proprio. Una parte di testo infatti recita: Maney maney In mezzo a sti condor provano a rubare; Ho comprato il flow con i maney maney”.

Il brano è scritto da Pushmmua e prodotto da Pellerito e segue i singoli “Risalire” e “Mancò” e Solitario.

PUSHMMUA, pseudonimo di Vincenzo Salerno, classe 96’, è un Rapper/Cantante di Palermo. Nome d’arte nato dall’unione di Push-Over, vecchio nome d’arte dello stesso (che in siciliano si traduce con accollativo”, persona che non si tira indietro di fronte alle proposte di qualsiasi tipo, che sia l’uscita con gli amici o altro) e Pushmmua, tag nata da una precedente relazione dell’artista, tipica del suo genere di riferimento. Ha iniziato la propria attività musicale caricando il suo primo brano all’età di 17 anni e collaborando con diversi artisti, tra cui rapper e producer della propria città natale. Nel corso degli anni ha rilasciato diversi singoli e un Ep da indipendente avendo un riscontro positivo. In questo ultimo anno ha iniziato la sua collaborazione con Dario Pellerito, in arte “Pellerito”, produttore emergente di Palermo, classe 99, che vanta la partecipazione musicale a “Real Talk”, uno dei format HipHop più seguiti in Italia, con cui sta preparando il suo album d’esordio. Insieme uniscono l’Elettronica più underground, l’R&B, l’Hip Hop e l’Indie Pop, riuscendo ad avere uno stile coerente ed unico.