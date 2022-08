Isotta su YouTube con il videoclip di “Cryptocornuta”

Disponibile online su YouTube il videoclip di “Cryptocornuta” nuovo singolo estratto dall’album d’esordio della cantautrice toscana ISOTTA, “Romantic Dark”

Esce il videoclip di “Cryptocornuta” nuovo singolo estratto dall’album d’esordio della cantautrice toscana ISOTTA, “Romantic Dark” uscito il 22 aprile per l’etichetta Women Female Label & Arts, con distribuzione Artist First e selezionato per la cinquina finale della Targa Tenco nella categoria Opera Prima. Isotta, che si è appena aggiudicata l’ambito Premio della Critica “Targa Piero Cesanelli” e il Premio Afi a Musicultura 2022 con il brano “Palla Avvelenata”, aprirà la data di Madame a Siena e tre live di Simona Molinari.

Nel videoclip, regia di Emanuele Pellecchia e prodotto da Movi Production, Isotta racconta di un amore: “di un rapporto in cui pensavo di aver trovato ciò che tutti noi cerchiamo in ogni relazione. Nelle nostre esistenze, fatte di desideri, paure, illusioni, ciò che cerchiamo è di riuscire a darci un senso profondo e per fare questo occorre qualcuno (partner, amico, conoscente) con cui avere qualcosa da condividere, comunicare, donare, e per fare ciò, la fedeltà, la fiducia e lealtà sono le garanzie indispensabili. In Cryptocornuta parlo di quando questi aspetti fondamentali vengono a mancare, mi soffermo anche su come rapporti “danneggiati” si possano riparare solo credendoci e prendendosi la responsabilità dei propri errori.”

“Il bianco e nero è una scelta precisa – prosegue l’artista -: il bianco per la fiducia, il nero per il tradimento e i grigi per le infinite loro sfumature, che stanno (metaforicamente) a ricordarci l’eterna alternanza di questi due aspetti essenziali nel tessere le infinite trame di ogni relazione d’amore.”

Il brano è il secondo è estratto dal disco: 13 tracce in cui ISOTTA riversa tutti i suoi sentimenti e i suoi stati d’animo, in cui racconta la sua vita, i legami umani, le difficoltà quotidiane, le fragilità, la violenza, sotto ogni sua forma. Tracklist: Intro, “IO”, con cui ISOTTA ha vinto il Premio Bianca d’Aponte 2021, “Doralice” “Cryptocornuta”, “Psicofarmaci”, “Kebab”, “Un due tre Stella”, “Pornoromanza”, “Palla avvelenata”, “Hawaii”, “Bambola di pezza”, “Tecniche di sopravvivenza”, “Ti amo ma ho da fare”.

Isotta Carapelli, in arte Isotta, è una cantautrice nata a Siena nel 1992. Inizia a cantare e a prendere lezioni di canto all’età di 5 anni. Influenzata fin dalla tenera età dai più grandi cantautori italiani e stranieri, inizia a scrivere le sue canzoni all’età di 14 anni, e a partire dai 16 anni si esibisce dal vivo con svariate formazioni musicali. Nel 2021, vince il premio Bianca d’Aponte con il brano “IO”. Sempre nel 2021, ad ottobre, esce “Palla Avvelenata” con video. A gennaio 2022, esce il singolo “Bambola Di Pezza” (Etichetta: Women Female Label & Arts / Distribuzione: Artist First), accompagnato dal videoclip con la regia di Renato Nassi. Il disco d’esordio è stato prodotto ed arrangiato da Pio Stefanini, con il quale Isotta ha scritto la maggior parte dei brani e condiviso il linguaggio musicale e sonoro che ha portato alla realizzazione di questo suo primo lavoro discografico.