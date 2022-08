I Regione Trucco tornano con “Se vuoi venire”

La band REGIONE TRUCCO torna con il nuovo brano “SE VUOI VENIRE” disponibile sulle piattaforme streaming e digitali (Amarena Records/Ingrooves/Universal Music)

Prodotto con Enrico Caruso ( Fabri Fibra, Max Gazzè ed Elasi), il brano parla di una relazione che sembra dover finire, ma in realtà come spesso accade, con la scusa del sesso, si lascia sempre aperta una porticina per tenere in vita il rapporto. Nel testo un’alternanza di malinconia e spiccata ironia: attitudine, questa, che è propria della cifra stilistica della band che mescola il songwritng italiano, alle sonorità più attuali. Il master è stato fatto in Spagna da Samuel Dan.

“Ho scritto Se Vuoi Venire nell’ufficio del mio vecchio lavoro, ho creato la base con Garage Band sull’iPhone e ho registrato la voce con il microfono degli auricolari del telefono. Poi l’ho fatta sentire ai ragazzi della band e in sala prove è nata la versione che abbiamo registrato in studio”.

La band “Regione Trucco” nasce a Ivrea all’inizio del 2017: la formazione è composta da Umberto d’Alessandro (chitarra-voce), Andrea Re (tastiera – synth – programmazione ritmica – voce), Massimo Notarpietro (basso), Manuel Pozzo (batteria – octapad – voce ). Il primo singolo, intitolato “Mama don’t cry”, esce in esclusiva su Repubblica.it a fine maggio dello stesso anno, con la partecipazione di due rapper nigeriani – Israel e Adamu – e vince il premio “Una canzone per Amnesty” nella categoria under 35, partecipando al festival organizzato da Amnesty International a Rosolina Mare (Rovigo). A dicembre 2017 esce il primo album, Regione Trucco, uscito per l’etichetta Vollmer Industries, al cui interno 6 tracce vantano la produzione artistica di Cosmo. La band, promuove il disco con numerosi concerti in giro per l’Italia, a febbraio 2019, si esibiscono a Macerata sul prestigioso palco di Musicultura. Ad aprile 2019 la band suona al festival Tavagnasco rock, a cui fa seguito un calendario di date estive.A Giugno 2019 la band vince il Calabria Fest, davanti a un pubblico di 15000 persone, condividendo il palco con Clementino, Dolcenera, Enrico Nigiotti e Chiara Galiazzo. Durante lo stop forzato dei concerti a causa della pandemia, i Regione Trucco entrano in studio per registrare il loro secondo disco, per il quale collaborano con Enrico Caruso ( producer e sound engineer) che si occupa dei mix dei brani. Ad aprile 2022 è uscito il singolo “Linguette” distribuito da Ada Music.