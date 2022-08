Previsioni meteo 17 agosto 2022: Italia divisa in due

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 17 agosto 2022: piogge e temporali sulle regioni del Nord e parte del Centro, bel tempo e clima estivo sul resto della Penisola

Condizioni meteo variabili sull’Italia in questa terza settimana del mese di Agosto, con la nostra Penisola divisa in due sotto. Mentre infatti al Nord e su parte del Centro insistono nuvole e precipitazioni sparse, al Sud e sulle Isole Maggiori è estate piena con tanto sole e caldo di nuovo in aumento. Nella giornata di oggi avremo dunque possibilità di precipitazioni sulle aree centro-settentrionali dell’Italia, mentre al meridione splenderà il sole. Temperature in aumento, ma non avremo città da bollino arancione o rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino al weekend non sono attese variazioni di rilievo a questo scenario meteo. L’instabilità sarà ancora protagonista al Nord e al Centro, mentre al Sud il tempo risulterà asciutto e soleggiato. Per la prossima settimana c’è ancora incertezza sull’evoluzione e serviranno dunque ulteriori aggiornamenti.

Intanto per oggi, mercoledì 17 agosto 2022, al Nord Italia al mattino piogge sparse sulle Alpi occidentali, nuvolosità e schiarite altrove. Al pomeriggio tempo in peggioramento a partire da Nord-Ovest con piogge sparsi, più asciutto al Nord-Est con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni anche intense su tutte le regioni. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e degli addensamenti sui settori tirrenici. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi sparse e ampie schiarite. In serata nessuna variazione attesa con cieli in prevalenza sereni. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime in calo e massime in lieve aumento al Nord, minime e massime in ulteriore rialzo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.