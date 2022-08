Grande Slam: cosa tenere d’occhio nel 2023

Inaugurata con gli Australian Open (17-30 gennaio 2022), la stagione del Grande slam si concluderà l’11 settembre con la finale degli US Open. In mezzo, si sono disputati l’Open di Francia (il celeberrimo Roland Garros) e il Torneo di Wimbledon, l’evento più antico nella storia del tennis.

Manca soltanto una settimana dall’inizio delle qualificazioni degli US Open 2022, l’ultimo slam della stagione tennistica. Il plotone azzurro del tennis maschile si presenterà con ben 24 giocatori, di cui 5 – Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti – già ammessi al main draw. Ai 24 uomini si aggiungono 7 tenniste donne, 4 delle quali accederanno direttamente al tabellone principale. Si tratta di Martina Trevisan, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti.

Le battute finali della stagione del Grande Slam

Da lunedì 29 agosto a domenica 11 settembre, i campi in cemento di Flushing Meadows ospiteranno gli US Open, uno degli eventi più amati dagli appassionati di tennis. In ordine cronologico, con il torneo estivo di New York si conclude di fatto l’ultimo atto del Grande Slam.

Tra ottobre e novembre verranno disputate le restanti competizioni del calendario ATP. Come ogni anno, le ATP Finals segneranno il termine della stagione di tennis professionistico. Nella manifestazione, che anche quest’anno avrà luogo al Pala Alpitour di Torino, si sfideranno i migliori otto giocatori di singolo e le migliori otto coppie di doppio.

Archiviate le Finals, gli atleti avranno un po’ di tempo a disposizione per godersi una pausa di meritato riposo prima di approntare la preparazione – fisica e mentale – in vista della stagione 2023.

US Open: i pronostici degli italiani

Come spesso accade da alcuni anni a questa parte, Djokovic (dato a 2,50) sarà ancora l’avversario da battere per conquistare il titolo degli US Open 2022. Insieme a Medvedev (a 3,00), l’altro finalista della passata edizione, il tennista serbo sarà il favorito alla vittoria dello slam americano. Non è tuttavia ancora chiaro se Nole, non essendo vaccinato, potrà entrare negli Stati Uniti e prendere effettivamente parte al torneo.

Tra gli avversari più accreditati dai bookmaker per competere al titolo ci sarebbero poi gli spagnoli Alcaraz e Nadal (entrambi a 5,00), il tennista greco Tsitsipas (a 12,00) e il tedesco Zverev (a 16,00). Tra gli italiani, invece, le quote delle scommesse sportive indicano, Jannick Sinner sembra avere più possibilità di successo (è dato a 12,00) rispetto al connazionale Matteo Berrettini (dato a 16,00).

Nessuna tennista italiana figura invece tra le favorite del torneo singolare femminile. In questo caso, i pronostici tennis concordano nell’indicare come possibile vincitrice la polacca Iga Swiatek, attuale numero 1 nel ranking WTA (data a 3,00), seguita dalla giapponese Osaka (a 8,00) e dalla rumena Halep (a 11,00).

Tennis italiano: cosa aspettarsi dal 2023?

Con uno Jannik Sinner in grande spolvero e un Matteo Berrettini pronto a tornare in gioco dopo una serie di episodi particolarmente sfortunati, il tennis maschile del nostro Paese sta finalmente vivendo un momento d’oro. In aggiunta, non dimentichiamo il trionfo del giovane Musetti, che nel torneo di Amburgo ha conquistato il primo ATP 500 della sua carriera sconfiggendo Carlos Alcaraz.

I risultati positivi dei tennisti azzurri giovano anche alla Federazione italiana e all’intero movimento tennistico nazionale. Il successo mediatico e di incassi della passata edizione degli Internazionali di Roma ha convinto l’ATP a concedere un upgrade della manifestazione a partire dal 2023. Il torneo del Foro Italico potrebbe infatti arrivare a ospitare 96 giocatori, per una durata totale di 12 giorni di main draw – uno in più rispetto allo scorso anno – oltre a 3 di qualificazione, quasi come uno Slam.

Conclusioni

Nel circuito del tennis professionistico si sta avvicinando uno dei momenti più importanti della stagione. Con gli imminenti US Open, che vedranno partecipare ben 31 connazionali, si concluderà infatti il calendario del Grande Slam 2022. Ma il prossimo anno non mancheranno le occasioni per tifare Sinner, Berrettini e compagni, protagonisti indiscussi del rilancio del tennis made in Italy.