Emofilia A grave: prima terapia genica disponibile in Europa

L’EMA autorizza Roctavian (valoctocogene roxaparvovec) per il trattamento dell’emofilia A grave negli adulti che non abbiano inibitori del fattore VIII

L’EMA ha raccomandato la concessione di un’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio nell’Unione Europea (UE) per Roctavian (valoctocogene roxaparvovec) per il trattamento dell’emofilia A grave negli adulti che non abbiano inibitori del fattore VIII (auto-anticorpi prodotti dal sistema immunitario che rendono meno efficaci i farmaci per il fattore VIII) e non hanno anticorpi contro il virus adeno-associato di sierotipo 5 (AAV5).

Hank Fuchs, presidente di BioMarin per la ricerca e lo sviluppo a livello mondiale, ha dichiarato che il parere positivo “risponde alle esigenze mediche insoddisfatte nell’emofilia A grave, fornendo un’opzione terapeutica che, come è stato dimostrato dagli studi clinici, è in grado di mantenere livelli efficaci di Fattore VIII della coagulazione prodotto endogenamente per più anni con un’unica somministrazione endovenosa”.

I pazienti affetti da emofilia A non sono in grado di produrre il fattore VIII (una proteina essenziale per la coagulazione del sangue e l’arresto delle emorragie); sono più soggetti a emorragie e a sanguinamenti prolungati, ad esempio dopo una ferita o un intervento chirurgico. L’emofilia A è una malattia rara e debilitante che colpisce circa 0,7 persone su 10.000 nell’UE. È una malattia che dura tutta la vita e può essere pericolosa per la vita quando si verifica un’emorragia nel cervello, nel midollo spinale o nell’intestino.

I farmaci attualmente autorizzati per il trattamento dell’emofilia A contengono per lo più il fattore VIII, che sostituisce la proteina mancante. I trattamenti disponibili richiedono una o più iniezioni alla settimana o al mese e durano tutta la vita. Esiste quindi un bisogno medico insoddisfatto di nuovi approcci terapeutici che possano liberare i pazienti dalle frequenti iniezioni.

Roctavian è la prima terapia genica per il trattamento dell’emofilia A. Il principio attivo di Roctavian, il valoctocogene roxaparvovec, è basato su un virus (virus adeno-associato o AAV) modificato per non causare malattie nell’uomo. Il virus contiene il gene del fattore VIII; una volta somministrato al paziente come infusione unica, si prevede che porti il gene del fattore VIII nelle cellule del fegato, consentendo loro di produrre il fattore VIII mancante. Questo aiuta il sangue a coagulare più facilmente e a prevenire le emorragie o a ridurre gli episodi di sanguinamento.

Non è ancora noto quanto durerà l’effetto terapeutico di questa singola infusione in un singolo paziente. Un effetto terapeutico positivo duraturo fino a due anni dopo una singola infusione è stato riportato in circa cento pazienti nello studio principale e fino a cinque anni in alcuni pazienti in uno studio di supporto condotto dal richiedente. Potrebbero essere necessari test di follow-up a più lungo termine per verificare il mantenimento di una risposta sicura ed efficace al farmaco.

La raccomandazione dell’EMA si basa sui risultati di uno studio di Fase 3 a braccio singolo (studio principale), non randomizzato, condotto su 134 pazienti maschi affetti da emofilia A senza una storia di inibizione del fattore VIII e senza anticorpi preesistenti rilevabili verso AAV5. Due anni dopo la somministrazione, i dati di efficacia hanno mostrato che la terapia ha aumentato significativamente i livelli di attività del fattore VIII nella maggior parte dei pazienti. I tassi di sanguinamento sono stati ridotti dell’85% e la maggior parte dei pazienti (128) non ha più avuto bisogno della terapia sostitutiva con fattore VIII.

Con Roctavian è stata segnalata l’epatotossicità (danno epatico), un effetto collaterale comune dovuto alla reazione immunitaria indotta da queste terapie geniche basate su AAV e caratterizzato finora da un aumento dei livelli di un enzima epatico chiamato alanina aminotransferasi (ALT). La condizione può essere trattata con successo con corticosteroidi. Altri effetti collaterali comuni sono cefalea, dolori articolari e nausea.

I pazienti trattati con Roctavian saranno monitorati per 15 anni, per garantire l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di questa terapia genica.

Roctavian è stato supportato dal programma PRIority MEdicines (PRIME) dell’EMA, che fornisce un supporto scientifico e normativo precoce e potenziato ai farmaci che hanno un particolare potenziale per rispondere alle esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti.