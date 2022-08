Grazia Di Michele e Eleonora Bianchini pubblicano “Todavia Vida”

Fuori “Todavia Vida (lo mejor de este vicio)“, il primo singolo nato dalla collaborazione di Grazia Di Michele con il pianista Fabrizio Mocata e la cantautrice Eleonora Bianchini

Online su tutte le piattaforme digitali “Todavia Vida (lo mejor de este vicio)“, il primo singolo nato dalla fortunata collaborazione di Grazia Di Michele con il pianista Fabrizio Mocata e la cantautrice Eleonora Bianchini.“Todavia Vida” è l’unico brano inedito nella scaletta che i tre artisti stanno proponendo nel loro live “Terra!”, accanto a capolavori della musica sudamericana, e porta la firma prestigiosa di Fernando Osorio, vincitore del Grammy Award e Santiago Larramendi, autore cubano pluripremiato e nominato agli ultimi Grammy Award.

Il brano – cantato in lingua spagnola e distribuito in 251 Paesi – è una dichiarazione incantata sull’amore, nel cui nome tutto dovrebbe essere permesso. Due voci complici si rincorrono assecondate dal suono appassionato del pianoforte. Un brano passionale e romantico, con una melodia che è in grado di trasportare l’ascoltatore lontano dal frastuono e ricondurlo alla preziosità del rapporto umano.

L’immagine di copertina, tratta dall’opera “Alcazar las estrellas” del grande artista cileno Roberto Matta, è realizzata con terra proveniente da Cuba.

Grazia Di Michele, cantautrice, musicoterapeuta, insegnante di canto, attrice, scrittrice. In oltre 30 anni di carriera, cominciata al Folkstudio e proseguita con le più importanti esperienze musicali, ha percorso molti sentieri artistici, senza mai tralasciare l’impegno sociale. Un impegno ben presente anche nella sua opera, proposta in Festival prestigiosi e popolari oltre che in importanti ambiti internazionali, in tour di successo, come quello del 2003 in coppia con Toquinho, e nell’intensa attività discografica e teatrale. Ha scritto centinaia di canzoni per sé e per altri artisti, prodotto giovani talenti, collaborato con numerosi musicisti, italiani e stranieri, cantando o scrivendo brani con o per loro.

Fabrizio Mocata, pianista e compositore, è considerato uno dei più innovativi e promettenti talenti della scena internazionale del Tango grazie alla sua abilità di combinare l’autenticità, il virtuosismo classico e la raffinata influenza del jazz. Presente nei cartelloni dei più importanti Tango Festival del mondo (tra cui Buenos Aires, Granada, Medellin), ha condiviso il palcoscenico con i più grandi musicisti del genere.

Eleonora Bianchini dopo gli studi al Conservatorio Morlacchi di Perugia e una borsa di studio al Berklee College of Music di Boston inizia una carriera internazionale, tra concerti, incisioni, composizioni e docenze. Insegna canto jazz in Ecuador nel 2012 e in India nel 2016 e 2019. Attualmente insegna in alcuni Conservatori italiani. Ha pubblicato tre dischi come cantautrice e altrettanti da interprete, in duo con Enzo Pietropaoli.