Previsioni meteo 15 agosto 2022: Ferragosto instabile al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 15 agosto 2022: nucleo instabile in arrivo al Nord e al Centro con piogge e temporali, bel tempo al Sud

Con l’arrivo del Lunedì di Ferragosto la goccia fredda responsabile del maltempo dello scorso weekend si è ormai spostata verso i Balcani. Una vasta circolazione depressionaria si muove però tra Atlantico ed Europa occidentale. Correnti instabili dai quadranti occidentali interesseranno dunque le regioni del Centro-Nord portando condizioni meteo instabili con piogge e temporali sparsi, più estesi nella seconda parte della giornata. Tempo più asciutto invece al Sud grazie alla rimonta di un piccolo promontorio anticiclonico. Temperature ancora in media, come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’evoluzione meteo per la terza settimana di agosto sembra essere quanto meno molto dinamica. Potrebbe vedere prima caldo poi temporali specie sulle aree centro-settentrionali della nostra Penisola, ma serviranno ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, lunedì 15 agosto 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con locali piogge solo su Alpi e Liguria. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi in formazione su Alpi e Appennino settentrionale ed in movimento verso le pianure di Nord-Ovest, più asciutto altrove. In serata piogge sparse su Piemonte, Liguria e regioni di Nord-Est, variabilità asciutta altrove. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro al mattino locali piogge sull’alta Toscana, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali tra Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove. In serata ancora piogge possibili tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di bel tempo con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento al Nord e al Centro, minime in calo e massime in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.