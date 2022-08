NeN integra Satispay: pagare le bollette diventa più facile

La startup Enertech aggiunge come metodo di pagamento l’innovativa piattaforma di mobile payment Satispay, con addebito automatico della bolletta tramite app

NeN, la prima Enertech d’Italia, ha integrato l’innovativa piattaforma di mobile payment Satispay in aggiunta ai suoi metodi di pagamento (carta di credito e conto corrente), con l’obiettivo di rendere ancora più agevole la gestione delle bollette di luce e gas.



Per NeN è fondamentale che le persone non debbano preoccuparsi di sapere quanto pagheranno la prossima bolletta, e allo stesso modo non dovrebbero farlo per quanto riguarda i pagamenti. Nasce proprio da questa volontà l’integrazione dell’energia in abbonamento con rata fissa di NeN con Satispay, la piattaforma che rende i pagamenti estremamente semplici e comodi, anche quando si tratta di pagare la bolletta energetica.



Per abilitare l’addebito con Satispay basterà scegliere la tipologia di pagamento al momento dell’attivazione, che sia da desktop, web o app. Per chi ha già una fornitura NeN attiva con una diversa tipologia di pagamento, invece, è possibile aggiornare le opzioni e usare Satispay accedendo alla propria Area personale.