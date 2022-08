Su Rai 3 “Il buono, il brutto e il cattivo”: la trama del film

In prima serata su Rai 3 il western “Il buono, il brutto e il cattivo” del regista Sergio Leone: ecco la trama del film

Prima serata western su Rai 3, sabato 13 agosto 2022, con il classico “Il buono, il brutto e il cattivo” di Sergio Leone. Nel bel mezzo della guerra di secessione ci sono tre uomini senza scrupoli e senza ideali che vivono ai margini della legalità: Joe il Buono (Clint Eastwood), Tuco il Brutto (Eli Wallach) e Sentenza il Cattivo (Lee Van Cleef). Quest’ultimo è sulle tracce di un bottino nascosto da un tale Bill Carson in una tomba, ma le circostanze vogliono che sia il Buono a scoprire il nome sulla tomba e il Brutto ad individuarla. Da quel momento per i tre, i quali non hanno nessuna fiducia reciproca né tanto meno il desiderio di spartirsi la somma, inizia una separata caccia al tesoro con la necessità però di sorvegliarsi a vicenda…

Tra le curiosità del film: nei primi 10 minuti del film non si dice una parola. Il film è stato girato nel deserto spagnolo con 1.500 soldati spagnoli come comparse. Durante la scena precedente al duello finale, in cui Eli Wallach corre nel cimitero, si può scorgere un cane che corre: è stato messo a sorpresa da Leone per stupire l’attore ed evitare che il film in quel momento fosse troppo melodrammatico. In questo come anche negli altri due film del ciclo ‘l’uomo senza nome’ (“Per un pugno di dollari” e “Per qualche dollaro in più”) Clint Eastwood indossa lo stesso poncho, senza che venisse mai sostituito né pulito. Durante le riprese Eli Wallach rischiò di morire avvelenato perché bevve per sbaglio dell’acido combustibile scambiandolo per limonata. E’ celebre la battuta che Sergio Leone disse a Clint Eastwood che voleva non recitare più con il sigaro in bocca: ma che, vogliamo eliminare il vero protagonista?