“L’evasione, il ritorno” è il nuovo singolo dei SANLEVIGO, feat.Daniele Montesi (del canale YouTube The Suckerz con 200.000 iscritti)

Online L’EVASIONE, IL RITORNO, il nuovo atteso brano dei SANLEVIGO, nato dall’amicizia e dalla collaborazione con il producer Daniele Montesi, conosciuto per il canale Youtube “The Suckerz”.

Guidato dalla coinvolgente voce di Matteo Lambertucci, L’EVASIONE, IL RITORNO ben traduce l’anima alternative-rock della band romana: un mondo sonoro, quello creato dai SANLEVIGO e arricchito dalle raffinate intuizioni elettroniche di Daniele Montesi, capace di avvolgere e attraversare, lasciare sulla pelle emozioni pungenti.

L’EVASIONE, IL RITORNO è un brano che parla di dipendenze, nel senso più ampio possibile. Racconta di come molte delle cose che cerchiamo per stare meglio finiscano per farci stare peggio: dalle pessime abitudini, ai plagi subiti dai cattivi maestri, fino all’amore tossico. Per quanto ci si possa sforzare, non è possibile difendersi dal fascino di quello che ci fa stare male.

“Per scrivere questo pezzo ci siamo ispirati a mondi musicali un po’ diversi rispetto all’album “Un giorno all’alba”, per provare a toglierci questa etichetta di “rock band” che sentiamo un po’ stretta. Fra le influenze più grandi ci sono sicuramente le atmosfere alternative degli Alt-J di “An awesome wave” e un certo tipo di elettronica più moderna, come quella di Iglooghost. Lavorare insieme a Daniele Montesi per la realizzazione di questo brano è stato molto stimolante: è il primo featuring della nostra carriera e siamo contenti di aver potuto sperimentare qualcosa di nuovo con un amico e un grande professionista. Siamo sicuri che sarà una tappa importantissima per la nostra crescita.”