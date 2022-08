“Dominus” è il nuovo singolo di Reverendo Secret

Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo “Dominus” di Reverendo Secret da Italia’s Got Talent

“Dominus” è il nuovo singolo del cantautore Reverendo Secret. Inizia con un ritornello orecchiabile e accattivante che ci fa tornare indietro negli anni, esattamente un salto nel 700 italiano, donandoci una chiave cupa, dark e vivace.

L’arrangiamento dell’intero brano è Pop esoterico con forte predominanza di sonorità della musica dei giorni nostri e del sound gregoriano, il tutto contornato da melodie e cori presi in prestito dal passato e arricchiti da un beat originale e una chitarra graffiante che lascia spazio a una intensa immaginazione.

L’artista ci cattura sempre con il suo stile rock, ma più sofisticato ed elegante. I cori, gli archi e le chitarre danno potenza all’intera canzone.

Non solo un mix di passato e futuro… si avverte anche quel tocco internazionale, di un brano scritto totalmente in inglese con l’idea di essere più diretto possibile nel comunicare e nel trasmettere ogni messaggio con chiarezza e trasparenza all’ascoltatore.

Un brano magnetico che racconta una storia passionale. L’amore è sempre il tema predominante come anche in altre canzoni dell’artista. Ma qui è la passione ad emergere… una passione travolgente, che domina l’intera scena, divenendo il filo conduttore.

C’è anche un’altra emozione che ritroviamo sempre nei lavori di Reverendo Secret, ed è la malinconia, soprattutto nella parte finale del brano, che si conclude con il suono dolce del pianoforte.

Reverendo Secret ha affermato: “Dominus è il raggiungimento e la continuazione di un percorso iniziatico senza pari che coinvolge subito per impeto e profondità. Il sound gregoriano e mistico un pò simile ai vecchi X file e Twin Peaks con richiami al mondo degli spettri e dei fantasmi. Nasce da una ricerca interiore molto forte nel pieno della mia consapevolezza alchemica ed esoterica. Un viaggio sonoro affascinante da non perdere che coinvolge Amanda Archetti come Voice, attrice, produttrice nel progetto. Nulla di più insolito e straordinario. Per concludere, “Dominus” è piena di linguaggi subliminali e intrinsechi, riprende alcuni arcani maggiori dei Tarocchi sposandoli con il linguaggio enochiano e il Vangelo… un percorso incredibile e indelebile che questa canzone incide nella mente di ognuno di noi. Un Simbolismo mai vago pieno di colpi di scena. Assolutamente da non Perdere…”

“Dominus” è accompagnato da un videoclip che vede protagonisti Monaci Esoteristi e la dama Bianca che li insegue accorgendosi dell’inganno del peccato e ritrovando la luce in un’ispirazione geniale che nel Mood oscuro

ed etereo trova una configurazione perfetta per un racconto avvincente.

Reverendo Secret è il padrone di casa di una trama scorrevole che presenta grandi colpi di scena che sicuramente faranno restare incollato allo schermo l’ascoltatore che nel susseguirsi del mantra viene assorbito da un brano passionale e quasi spettrale dallo strano potere ipnotico ed ammaliante, capace di scindere il sogno dalla ragione, trovando espressività e motivazione, degno dei migliori Stephen King e Dario Argento.

Il singolo “Dominus”, uscito dopo la partecipazione dell’artista all’Eurovision Song Contest a Torino, è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon ecc. Mentre il videoclip è possibile guardarlo su YouTube.

Chi è Reverendo Secret

Michele Lattanzio, alias Reverendo Secret, nasce il 2 marzo 1978 a Schweinfurt (Germania), ma è pugliese. Attraverso le sue canzoni comunica una profonda visione dell’ignoto in forme surreali e metafisiche. La sua ricerca è incentrata nella particolare formazione interiore ed esoterica ottenuta da uno studio accurato e metodologico di tarocchi, oracoli, fantasmi e leggende. Del tutto personale e mistica è la sua predisposizione verso l’oltre e la sua originalità espressiva e creativa. Con ispirazioni e richiami di enorme pregio, l’artista riesce a comunicare le sue visioni attraverso la poesia, l’interpretazione e la composizione, alle quali conferisce la dottrina millenaria del suo sapere. Particolare è l’improvvisazione attraverso parole e argomenti con i quali sfida le leggi della materia e dello spirito generando dal nulla capolavori di assoluta grandezza. E’ un cantante-cantautore eclettico venuto alla ribalta con Italian’s Got Talent 2016, in cui improvvisando canzoni create da parole date a caso dal pubblico, ha impressionato favorevolmente i 4 giudici e la platea fino ad arrivare alla standing ovation.

Cantante-autore, polistrumentista, vanta esperienze musicali italiane ed internazionali web, radio e TV.

Repertorio: proprio, italiano folk nazional popolare, leggero italiano ed internazionale di vario tipo alla fine di creare uno spettacolo coinvolgente è importante.

Considerato ormai un astro nascente del panorama nazionale e internazionale, genio indiscusso del nostro tempo.