Alzheimer: Fda boccia pimavanserin per curare allucinazioni

L’Fda ha bocciato pimavanserin in compresse per il trattamento delle allucinazioni e dei deliri associati alla psicosi del morbo di Alzheimer

Il Comitato consultivo per i farmaci psicofarmacologici (PDAC) dell’Fda ha votato contro la domanda supplementare di autorizzazione all’immissione in commercio (supplemental New Drug Application, sDNA) di Nuplazid (pimavanserin) in compresse per il trattamento delle allucinazioni e dei deliri associati alla psicosi del morbo di Alzheimer, con un voto di 9 a 3.

Il voto negativo è arrivato dopo la domanda: “Le prove disponibili supportano la conclusione che il pimavanserin è efficace per il trattamento delle allucinazioni e dei deliri nella popolazione affetta da ADP?”.

Dean Follman, biostatistico presso il National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ha votato no. Ha osservato: “In termini di ulteriori prove, vorrei vedere uno studio randomizzato sulla ADP”. Ha dichiarato di non aver mai visto il tipo di studio condotto dall’azienda e ritiene che sarebbe utile uno studio meglio progettato.

La dimensione degli studi, entrambi di piccole dimensioni, è stata criticata da coloro che hanno votato per il “no”. Essi hanno riconosciuto l’esigenza non soddisfatta nel campo e il contenuto emotivo della testimonianza dei pazienti, ma hanno ritenuto che i dati non fossero così convincenti come avrebbero dovuto. Inoltre, avrebbero voluto una durata più lunga della valutazione dell’efficacia e una più ampia varietà di pazienti in uno studio. I “sì” sono stati motivati dal fatto che il farmaco è già stato considerato efficace e sicuro nella popolazione affetta da psicosi da Parkinson e dal bisogno non soddisfatto di questo farmaco.

Nuplazid è un agonista e antagonista inverso selettivo della serotonina che ha come bersaglio preferenziale i recettori 5-HT2A. È il primo farmaco approvato per le allucinazioni e i deliri associati alla psicosi della malattia di Parkinson. Non esistono trattamenti approvati per questa indicazione per i pazienti affetti da Alzheimer.

L’anno scorso l’agenzia ha bloccato il primo tentativo di sNDA dell’azienda, emettendo una lettera di risposta completa che suggeriva la mancanza di significatività statistica in alcuni sottogruppi di demenza. L’azienda ha quindi incluso ulteriori dati provenienti da due studi clinici precedenti, HARMONY e Study-019, e li ha presentati con la sNDA. L’FDA ha riferito nei suoi documenti informativi che i dati soddisfano i requisiti dell’agenzia per considerare il farmaco per questa indicazione.

Tuttavia, l’FDA ha espresso preoccupazioni in merito allo studio-019 per le “deviazioni del protocollo”. Ha osservato che alcuni pazienti dello studio non hanno “una chiara documentazione del fatto che i sintomi psicotici si sono sviluppati dopo che è stata stabilita la diagnosi di AD (malattia di Alzheimer) o che i soggetti hanno ricevuto farmaci di esclusione al momento della randomizzazione”.

Acadia ha riconosciuto questo punto, affermando di aver avuto difficoltà a stabilire la data della diagnosi di Alzheimer in questi pazienti. Ha inoltre dichiarato che alcuni pazienti sono stati esclusi perché la loro psicosi era dovuta a un’altra condizione psichiatrica, ad esempio abuso di sostanze o schizofrenia.

Hanno fatto riferimento alla loro analisi per-protocollo per valutare queste deviazioni, e i risultati sono a favore di Nuplazid. L’FDA ha accettato di utilizzare i dati dello studio 019 per la valutazione normativa. L’FDA non ha inoltre rilevato alcun problema di sicurezza.

“C’è un grande bisogno insoddisfatto di farmaci approvati dalla FDA per il trattamento delle allucinazioni e dei deliri nei pazienti con malattia di Alzheimer”, ha dichiarato a BioSpace Howard Fillit, medico, cofondatore e direttore scientifico della Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (ADDF). “Fino a un terzo dei sei milioni di persone affette da demenza sviluppa una psicosi da malattia di Alzheimer (ADP), una condizione devastante caratterizzata da allucinazioni e sintomi di psicosi che si manifestano con ansia, aggressività e abusi fisici e verbali”.