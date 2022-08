Schizofrenia refrattaria al trattamento e antipsicotici: un nuovo studio

I pazienti con schizofrenia refrattaria al trattamento hanno mostrato una stabilizzazione significativa a seguito di dosi ridotte di antipsicotici iniettabili a lunga durata d’azione

I pazienti con schizofrenia refrattaria al trattamento hanno mostrato – nell’ambito dell’assistenza a lungo termine – una stabilizzazione significativa a seguito di dosi ridotte di antipsicotici iniettabili a lunga durata d’azione. Lo ha rivelato uno studio presentato alla riunione annuale del 2022 dell’American Psychiatric Association (APA).

«C’è un’argomentazione da parte di alcuni esperti del settore secondo cui le popolazioni ospedaliere rappresentano un diverso insieme di pazienti che richiedono dosaggi antipsicotici più elevati, senza alternative, ma non sono d’accordo con questa impostazione» ha detto l’autore principale dello studio Mujeeb U. Shad, direttore del programma GME-psychiatry e professore presso l’Università del Nevada, a Las Vegas.

Nel ridurre le dosi, «i pazienti sembravano sbocciare, diventando più attivi e meno ‘simili a zombie’; hanno iniziato a interessarsi di più alle attività e il loro coinvolgimento sociale è aumentato» ha aggiunto

Dosi più elevate di antipsicotici sono spesso invocate quando i pazienti con psicosi acuta non riescono a rispondere al trattamento standard, tuttavia mancano prove a sostegno dell’approccio

Mentre alcuni studi in realtà non mostrano alcun beneficio dalla terapia di mantenimento a dosi più elevate rispetto alle dosi convenzionali o anche più basse di antipsicotici, anche le prove riguardanti i pazienti ricoverati in strutture psichiatriche a lungo termine sono scarse. Nel frattempo, la necessità di ripristinare la competenza tra questi pazienti può essere più pressante del normale.

«In una popolazione in cui la funzione cognitiva esecutiva è uno degli elementi chiave per ripristinare la competenza, la continuazione della terapia ad alte dosi con eccessivo blocco della dopamina può compromettere ulteriormente la disfunzione esecutiva preesistente» ha osservato Shad

Studio basato su una serie di casi

Lo studio descrive una serie di casi in cui le dosi di antipsicotici sono state abbassate in 22 pazienti che erano stati indirizzati a un ospedale statale per ripristinare la loro competenza psichica.

Con l’obiettivo di ritrovare l’idoneità mentale e di essere dimessi dalla struttura, i pazienti con alte dosi di terapia, definite come una dose superiore al 50% della dose media dell’RCP, hanno avuto le loro dosi ridotte a dosaggi convenzionali.

L’approccio ha portato a stabilizzare e dimettere ben il 68% dei pazienti dopo aver ripristinato la propria competenza, senza recidiva dei sintomi, a seguito di una riduzione media della dose di farmaci antipsicotici del 44%. Il tempo medio di dimissione dopo la riduzione della dose è stato di soli 2,3 mesi, dopo un tempo medio di ospedalizzazione totale di 11 mesi.

Le durate di ospedalizzazione più brevi (meno di 7 mesi) sono state osservate tra coloro che non hanno ricevuto cambiamenti nelle dosi in quanto stavano già raggiungendo l’efficacia con dosaggi standard. Tra i due pazienti che sono stati trattati in modo subterapeutico, sono stati necessari aumenti della dose e hanno avuto il più lungo ricovero complessivo (14,5 mesi)

Sintomi extrapiramidali e livelli di prolattina come elementi guida

Shad ha osservato che, oltre alle dimissioni più precoci, i pazienti hanno anche avuto riduzioni in termini di polifarmacia e livelli di prolattina. «Sappiamo che l’alto livello di prolattina è un problema enorme, specialmente per le pazienti di sesso femminile, perché può causare osteoporosi, infertilità e mestruazioni anormali, e le riduzioni dell’iperprolattinemia possono aiutare a ridurre l’aumento di peso» ha detto Shad, aggiungendo di aver lasciato che alcuni di questi effetti fossero la sua guida nel fare riduzioni della dose.

«Stavo cercando di ridurre gradualmente la dose mentre monitoravo i pazienti per le ricadute, e ho usato i sintomi extrapiramidali e i livelli di prolattina come guida, cercando un punto di equilibrio fine con il dosaggio» ha spiegato.

«Per esempio, se i pazienti stavano assumendo una media di circa 40-60 mg di un farmaco, l’ho portato vicino a 20 mg, o vicino alla media di quanto indicato nell’RCP» ha specificato.

Fondamentale la gradualità della regolazione

Le principali preoccupazioni tra i medici sulla riduzione delle dosi di antipsicotici includono l’emergere di sintomi di interruzione o rimbalzo, tra cui psicosi, acatisia o sintomi parkinsoniani, e in effetti alcuni studi, tra cui una recente metanalisi, hanno supportato tali preoccupazioni, esortando alla cautela nel ridurre le dosi al di sotto dei livelli standard.

Tuttavia, Shad ha detto che la sua serie suggerisce che ridurre gradualmente le dosi monitorando attentamente i sintomi extrapiramidali e i livelli di prolattina può effettivamente portare a risultati positivi.

«Tuttavia, la chiave per avere successo nella riduzione della dose o nell’interruzione di un farmaco antipsicotico è evitare l’interruzione improvvisa e seguire una riduzione graduale della dose mentre si monitorano i sintomi e la tollerabilità» ha detto.

Fonte: American Psychiatric Association (APA) Annual Meeting 2022.