Mary Carbone in Salento tra GF Vip e “Un macho vero”

Mary Carbone aggiunge al lungo curriculum anche il suo primo singolo dal titolo “Un macho vero” e ora è in lizza per il Grande Fratello VIP

Mary Carbone, notissima show girl del piccolo schermo, ha scelto il suo Salento per alternare agli impegni di lavoro, alcune giornate di vacanza al mare. La bella e brava artista afferma: “Il sole, l’ aria e il mare dei miei luoghi d’ origine, mi danno una forte carica e mi rigenerano in vista di un imminente futuro pieno di partecipazioni televisive.”

Nell’ ambiente si parla anche di una sua probabile candidatura alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip” ma su questo argomento Mary non si sbilancia.

Dopo le varie partecipazioni a programmi televisivi tra i quali “Buona Domenica”, “Pomeriggio5”, “La Pupa e il Secchione”, “Domenica 5”, “Mattino 5”, “Gentile Richiesta”, “Stasera che sera”, Mary Carbone aggiunge al lungo curriculum anche il suo primo singolo dal titolo “Un macho vero”. Con questo brano sta effettuando una serie di spettacoli nelle location estive della Puglia dove viene apprezzato e ballato.

Anche se ad un primo ascolto può sembrare un brano frivolo, in realtà dietro al suo ritmo modernissimo c’è la forte volontà di una donna che vuole essere considerata anche per il suo lato profondo e intellettuale.

Si tratta di un brano allegro e movimentato ma dal significato per niente superficiale: tra le note racchiude un messaggio chiaro; una donna può essere sexy e romantica ma questo non deve mai mettere in secondo piano il rispetto che le si deve.

Il mondo femminile è chiamato da Mary “…un oceano immenso e sensuale..”: le donne sono un tripudio di emozioni e sensazioni che vanno saputi cogliere dagli uomini in ogni minima sfaccettatura.

“Un macho vero” è un brano dal ritmo ed il mood tipicamente estivo scritto da Fabio e Luigi Mosello appositamente per gli eventi ai quali Mary Carbone sta partecipando sia in veste di conduttrice, di stilista, sia in quella di interprete musicale.

Il singolo è pubblicato su Etichetta Music Universe a.c.m. e distribuito in tutto il mondo da Believe Digital s.a.s..

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=jgNwVoPjz1I