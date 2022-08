Inclisiran riduce il colesterolo nei pazienti con malattia cerebrovascolare

Inclisiran riduce in modo efficace e sicuro il colesterolo-LDL (LDL-C) in pazienti con iperlipidemia e precedente malattia cerebrovascolare

Inclisiran riduce in modo efficace e sicuro il colesterolo-LDL (LDL-C) in pazienti con iperlipidemia e precedente malattia cerebrovascolare, secondo un’analisi aggregata dei tre studi ORION presentati alle sessioni scientifiche della National Lipid Association.

Categoria di soggetti ad alto rischio

«I pazienti con iperlipidemia e malattia cerebrovascolare accertata sono ad aumentato rischio futuro di ictus o altri eventi cardiovascolari. Nei sopravvissuti all’ictus ischemico, il trattamento con statine e inibitori di PCSK9 riduce gli eventi cardiovascolari ricorrenti tra cui l’ictus» hanno comunicato R. Scott Wright, consulente nelle divisioni di cardiopatie strutturali e cardiologia preventiva e professore di medicina presso la Mayo Clinic, e colleghi.

«Con le linee guida che puntano sempre più a obiettivi LDL-C più bassi, potrebbero essere necessarie terapie ipolipemizzanti aggiuntive alle statine». Gli studi ORION sono stati studi di fase 3, in doppio cieco, randomizzati, controllati con placebo che hanno valutato la sicurezza e l’efficacia di inclisiran in pazienti con ipercolesterolemia familiare (FH) eterozigote (ORION-9), malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD) (ORION-10 e ORION-11) o ASCVD equivalente (ORION-11).

Lo studio ORION-9 ha dimostrato che i pazienti con FH eterozigote trattati con inclisiran in hanno avuto riduzioni di LDL a 510 giorni e in media di 90 giorni e 540 giorni, indipendentemente dal loro genotipo sottostante; ORION-10 ha mostrato che le riduzioni di LDL con inclisiran due volte all’anno sono state sostenute in pazienti ad alto rischio con ASCVD; e i risultati di ORION-11 hanno indicato che le iniezioni di inclisiran due volte all’anno hanno anche ottenuto una riduzione duratura delle LDL nei pazienti con ASCVD o equivalenti di rischio ASCVD.

Una precedente analisi aggregata dei tre studi ha rilevato che inclisiran ha abbassato in modo sicuro le LDL nei pazienti con ASCVD, FH eterozigote e rischi ASCVD equivalenti entro il 55% a 510 giorni ed entro il 52% nella media di 90 giorni e 540 giorni rispetto al placebo.

Le caratteristiche del sottogruppo in studio

Per questa analisi aggregata degli studi ORION, i ricercatori hanno valutato l’efficacia e la sicurezza di inclisiran in un sottogruppo di partecipanti con precedente malattia cerebrovascolare definita come ictus ischemico, stenosi dell’arteria carotide superiore al 70% o rivascolarizzazione dell’arteria carotidea percutanea o chirurgica.

Gli endpoint co-primari erano la variazione percentuale di LDL dal basale a 510 giorni e la variazione percentuale aggiustata nel tempo di LDL dal basale dopo il giorno 90 al giorno 540. Gli endpoint secondari chiave includevano la variazione assoluta dell’LDL dal basale a 510 giorni e la variazione assoluta aggiustata nel tempo dell’LDL dal basale dal giorno 90 al 540.

Un totale di 202 partecipanti allo studio ORION con precedente malattia cerebrovascolare sono stati inclusi nell’analisi. La maggior parte dei partecipanti aveva avuto un precedente ictus ischemico.

Differenza fortemente positiva rispetto al placebo

I ricercatori hanno osservato che la differenza media nella riduzione di LDL per inclisiran rispetto al placebo dal basale a 510 giorni era del 55,2% (IC 95%, da -64,5 a -45,9) e una differenza simile nella variazione aggiustata nel tempo dal basale dal giorno 90 al 540 (P per tutti i < 0,0001).

La differenza nella riduzione media assoluta di LDL con inclisiran è stata di 1,6 mmol/L rispetto al placebo (IC 95%, 1,8-1,3) e la differenza nella variazione assoluta aggiustata nel tempo è stata di 1,5 mmol/L dal giorno 90 al giorno 540 (IC 95%, 1,7-1,3).

I ricercatori hanno anche osservato una differenza del 33,4% nella variazione media del colesterolo totale; una differenza del 48,7% nella variazione media del colesterolo non-HDL; una differenza del 44% nella variazione media dell’apolipoproteina B e una differenza del 23,3% nella variazione media della lipoproteina (a), tutti a favore di inclisiran rispetto al placebo.

Gli eventi avversi emergenti dal trattamento e gli eventi avversi gravi emergenti dal trattamento si sono verificati con frequenza simile nei gruppi inclisiran e placebo nei sottogruppi cerebrovascolari e nella coorte complessiva.

«Nei pazienti con malattia cerebrovascolare accertata, una somministrazione semestrale di inclisiran (dopo le dosi iniziali e a 3 mesi) ha fornito una riduzione aggiuntiva sostenuta di LDL-C di circa il 55%» hanno scritto i ricercatori. «Inclisiran è stato ben tollerato nei pazienti con malattia cerebrovascolare accertata, con un profilo di sicurezza coerente con quello osservato nella popolazione complessiva dello studio di Fase III; un modesto eccesso di eventi avversi emergenti al trattamento nel sito di iniezione sono stati riportati con inclisiran, ma sono stati tutti di gravità lieve o moderata».

Fonte:

Wright SR, et al. Abstract 26. Presented at: National Lipid Association Scientific Sessions 2022; Scottsdale, Arizona (hybrid meeting).