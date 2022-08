AliC’è: un amore complicato dentro il video di “Sigarette”

Gli Alic’è tornano con il nuovo singolo intitolato “Sigarette”:il brano fuori sulle piattaforme digitali e radio per Musa Factory

Musa Factory presenta il videoclip di Sigarette, ultimo singolo degli AliC’è disponibile sulle piattaforme digitali e in radio. Una canzone d’amore, ma di un amore complicato, non accettato dalla società a causa della differenza di età dei protagonisti.

Nel video le diversità diventano ricchezza e ragione unica di incastro. Rosita e Nicola si fondono tra loro: ognuno contiene l’altro e loro stessi diventano uno specchio di immagini evocative, luoghi reali o immaginari. Secondo il duo pugliese “Ricordi e Desideri, anche inconfessabili, sono custoditi dentro di noi, intangibili e rarefatti come fumo di una sigaretta, ma capaci allo stesso tempo di avvolgerci e portarci altrove. In equilibrio tra luci e ombre, ying e yang, bianco e nero, pieno e vuoto. Le immagini ci trasportano in una alchimia di contrasti che diventa armonia. Se ‘Ebano e avorio, vivono in perfetta armonia, fianco a fianco sulla mia tastiera del pianoforte’, come ricorda una hit di Paul Mc Cartney e Stevie Wonder, possono e devono esserlo anche nella vita reale, soprattutto in amore”.

L’amore di Sigarette è un amore puro che si alimenta di differenze e distanze, vere o presunte. Il verbo “amare” non conosce età, colore della pelle e genere. La sigaretta ed il suo fumo si trasformano in magia, capace di dissolvere le differenze e di rendere, invece, solide le affinità di due persone divise anche geograficamente. Quel bianco e nero del fumo diventa contrasto utile ad attivare quell’alchimia che dilata il tempo e accorcia le distanze: “Questo attimo, che sembra contenere tutto ed essere eterno, allontana ogni pregiudizio sul genere, età, strato sociale e quanto altro. Un momento che nel video viene dilatato all’inverosimile perché il mondo gira all’unisono con i due protagonisti e lo contengono” aggiungono ancora gli AliC’è.

“Sigarette” è un brano indie-pop con l’orecchio teso alle sonorità house della corrente “Moombahton” statunitense dei primi anni del nuovo millennio. Sonorità underground che uniscono toni scuri e notturni tipici del nord Europa alla solarità e alla brillantezza dell’espressione vocale. Il contrasto che diventa armonia sia nel concept dell’amore “distante” che nell’aria della composizione musicale.