2 Blockchain che potrebbero esplodere grazie agli NFT di Instagram

Instagram ha accennato all’integrazione degli NFT da maggio, ma ora finalmente arriveranno

Meta (META), la società madre di Facebook e Instagram, ha annunciato la scorsa settimana che i token non fungibili (NFT) saranno distribuiti agli utenti di Instagram in oltre 100 Paesi in Africa, Medio Oriente e Asia nelle prossime settimane. Gli NFT, certificati digitali di proprietà di opere d’arte, video o altri media, hanno fatto la loro prima apparizione su Instagram a maggio per alcuni utenti selezionati negli Stati Uniti.

La nuova funzione consentirà agli utenti di collegare portafogli di criptovalute come MetaMask, Dapper Wallet, Coinbase Wallet, Rainbow e Trust Wallet. Una volta collegato un portafoglio, gli utenti potranno condividere i loro oggetti da collezione digitali per mostrarli al mondo. I NFT condivisi sulla piattaforma avranno un luccichio che li distinguerà dai normali messaggi. Inoltre, saranno presenti ulteriori informazioni sugli NFT, come la blockchain da cui sono stati acquistati e l’artista che li ha creati. Meta ha chiarito che le sue piattaforme non saranno un mercato, ma piuttosto un sito per condividere i propri acquisti recenti.

Se avete seguito le notizie sul mondo degli NFT, probabilmente sapete che Ethereum domina lo spazio. Tuttavia, le blockchain concorrenti continuano ad accaparrarsi una parte del lucroso mercato e Instagram sta contribuendo a diversificare il campo. Non solo le NFT di Ethereum (ETH) saranno supportate dalla piattaforma, ma altre come Polygon (MATIC) e Flow (FLOW) si aggiungeranno all’elenco delle blockchain compatibili.

È logico che Instagram supporti le NFT basate su Ethereum, dato che la stragrande maggioranza del mercato gira su di esso. Tuttavia, per le altre blockchain, la crescita non è stata così sostanziale. La situazione potrebbe cambiare con la presentazione della nuova funzione NFT a buona parte dei 2 miliardi di utenti di Instagram.

Il caso di Flow e Polygon

Con la possibilità che più NFT arrivino su Flow, la blockchain sarà più che in grado di gestire l’aumento degli utenti. La blockchain utilizza un meccanismo di proof-of-stake e un processo di convalida unico, suddiviso in quattro attività separate. In questo modo Flow è più veloce di altre piattaforme come Ethereum e mantiene basse le commissioni.

Flow si è fatta un nome come una delle principali blockchain per le esperienze interattive in criptovaluta, che ruotano principalmente intorno agli oggetti da collezione e ai giochi. Gli NFT di Flow hanno fatto la loro comparsa nel mondo dello sport con progetti come NBA Top Shot, che ha generato vendite per oltre 1 miliardo di dollari, e NFL All Day, che ha registrato vendite per quasi 75 milioni di dollari. Più recentemente, gli NFT sulla blockchain si sono allontanati dal mondo dello sport e gli artisti digitali hanno iniziato a coniare le loro opere.

L’ecosistema NFT di Polygon è cresciuto rapidamente grazie alla ricerca da parte degli utenti di alternative alle alte commissioni e alle basse velocità di Ethereum. È proprio per questo che Polygon è stato creato: per scalare Ethereum. Come sidechain di livello 2 di Ethereum, Polygon elabora le transazioni sulla propria blockchain e le aggiunge successivamente a Ethereum. Gli utenti di Polygon possono effettuare transazioni in pochi secondi e spesso per meno di un centesimo. Questo potrebbe essere il motivo per cui Meta ha deciso di aggiungere la blockchain a Instagram.

Rischio o opportunità?

Sebbene Ethereum abbia ancora una presa sul mercato NFT , questa potrebbe lentamente finire. Stanchi delle alte commissioni e delle basse velocità che affliggono Ethereum, gli utenti hanno iniziato a cercare delle alternative. Dovremmo aspettarci che questa tendenza continui, dato che sempre più NFT iniziano a farsi strada nei feed degli utenti di Instagram di tutto il mondo.

Sia Flow che Polygon offrono agli investitori un’opportunità che potrebbe non ripresentarsi più. Flow è sceso di circa il 90% rispetto al suo massimo storico. Anche con questo calo monumentale del prezzo, gli sviluppatori e i dirigenti di Meta hanno ritenuto che la blockchain fosse abbastanza valida da diventare una delle poche blockchain da integrare in Instagram. Polygon non ha sofferto tanto quanto Flow, ma è ancora in calo del 70% circa rispetto al suo massimo storico di 2,92 dollari. Oggi è scambiata a poco meno di 0,90 dollari, quindi cosa c’è che non va nel potenziale a lungo termine di Polygon?

Mentre artisti e collezionisti cercano altre blockchain oltre a Ethereum con cui comprare e vendere NFT, Polygon e Flow hanno attirato l’attenzione di una delle piattaforme di social media più popolari al mondo. Se i NFT possono riacquistare un po’ della popolarità che ha attraversato il mercato lo scorso gennaio, allora Polygon e Flow avrebbero il massimo da guadagnare se la prossima ondata arrivasse.