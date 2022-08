Riluzolo per la SLA: anche in Cina arriva l’approvazione

Riluzolo, l’unica sospensione orale per il trattamento della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), sviluppato e brevettato da Italfarmaco, è stato approvato in Cina

Riluzolo, l’unica sospensione orale per il trattamento della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), sviluppato e brevettato da Italfarmaco, è stato approvato, per il mercato cinese dalla Drug Administration Law of the People’s Republic of China.

Nei pazienti con disturbi di deglutizione (disfagici) o in nutrizione enterale, come quelli affetti da SLA, l’adesione al trattamento è spesso compromessa a causa dell’aggravamento della malattia, per questo il farmaco, primo riluzolo liquido addensato per la SLA, facile da deglutire, è particolarmente indicato per risolvere questa problematica.

Questa approvazione segna un importante passo avanti nel trattamento della SLA e segue quella europea e dall’FDA americana. Riluzolo, sospensione orale, evita infatti la necessità di manipolare le compresse da parte dei pazienti o di chi se ne prende cura, facilitando la somministrazione, in questo modo è inoltre possibile un dosaggio più accurato e di una maggiore compliance dei pazienti.

La Cina si aggiunge ai numerosi paesi in cui il farmaco è già presente: venduto direttamente in Italia, Germania, Spagna, Francia, Grecia, Svizzera, Benelux, Nordics e distribuito in USA, UK, Australia, Argentina, Slovenia, Hong Kong, Bangladesh.