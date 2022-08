L’Elfo feat Don Pero: fuori il brano “Nuovo Bellini”

I due nomi del momento della scena siciliana in una connection Catania-Siracusa che unisce tutta l’Isola: fuori “Nuovo Bellini” de L’Elfo e Don Pero

Su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il videoclip ufficiale, NUOVO BELLINI , è il nuovo brano firmato dall’artista catanese L’ELFO featuring DON PERO, pubblicato per Magnitudo (powered by Time Records).

NUOVO BELLINI rappresenta un importante tassello per l’intera scena urban siciliana. Questo brano, infatti, segna la collaborazione tra due degli esponenti più in vista della Sicilia in una connection Catania-Siracusa. L’Elfo e Don Pero, rispettivamente, il più affermato e apprezzato artista catanese e la brillante giovane stella siracusana, riuniscono l’isola in un brano che testimonia l’altissimo livello degli artisti siciliani e che pone, ancora una volta, la Sicilia in una posizione d’avanguardia nella scena urban nazionale.

Su una curatissima produzione di 808 Supernova & Achillegx, che miscela sapientemente le sonorità drill con un sound più oldschool, Don Pero con il ritornello e L’Elfo con le sue strofe, si alternano sul beat con disinvoltura in un fitto schema tensivo.

La poetica dei versi de L’Elfo è diretta ed ispirata, in questo brano che celebra il percorso e la struggle del rapper e, che omaggia il sommo compositore catanese Vincenzo Bellini attraverso una similitudine tra l’importanza della sua figura storica per la Sicilia e quella dell’affermato artista nel presente.

Con NUOVO BELLINI, L’Elfo torna con una nuova collaborazione a sole due settimane dalla pubblicazione del brano insieme a Laioung e Max Il Nano, Non Vedo Non Sento Non Parlo, continuando a sfornare nuove liriche, con un ritmo impressionante, in questo 2022.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Graziano Piazza, è disponibile su Youtube.