Senhit in radio con il singolo “Follow me”

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali “Follow me”, il nuovo singolo della cantante Senhit

Fuori “Follow Me”, il nuovo singolo della cantante italo eritrea SENHIT featuring TORY LANEZ, rapper canadese con 16 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 4 milioni e mezzo di follower!

Tory Lanez, classe 1992, ha scalato più volte la Billboard Hot 100 da quando ancora adolescente ha pubblicato i suoi primi brani. Il suo mixtape di debutto con cui ha cominciato a farsi conoscere, “T.L 2 T.O”, è del 2009. Il suo mixtape del 2014, “Lost Cause”, è diventato un grande successo grazie anche ai due singoli “Luv”, che ha raggiunto il 19° posto nella classifica US Billboard Hot 100 e “Say It”, che ha raggiunto il 23° posto nella stessa classifica. Successivamente ha pubblicato il primo album in studio “I Told You” (che ha raggiunto il quarto posto nella classifica “US Billboard Top 200”). Ha collaborato con molti artisti tra cui Wiz Khalifa, 50 Cent, Lil Wayne, Chris Brown e Lil Tjay. Il suo ultimo disco è “Alone at Prom” (2021) ispirato alle sonorità anni ’80.

Il brano ha un beat accattivante, frizzante, estivo, di cui la cantante darà un assaggio già sabato 2 luglio al Milano Pride, esibendosi sul palco principale di questa straordinaria festa di libertà, in Piazza Sempione (Arco della Pace – orario approssimativo 20.30).

Dopo aver partecipato per diversi anni al Bologna Pride, infatti, sale sul palco della manifestazione di Milano per la prima volta (organizzato da Commissione Pride del CIG Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno). Con il suo percorso artistico, Senhit, cittadina del mondo, italiana di origine eritrea, ha sempre lanciato messaggi contro ogni forma di discriminazione, a favore della valorizzazione dell’identità, grazie a una musica che non ha confini e che trasmette vibrazioni positive per ballare e cantare tutti insieme.

Senhit sosterrà l’importanza del rispetto per se stessi e per gli altri promuovendo una cultura incentrata sulla valorizzazione della diversità, che permetta finalmente a tutti di esprimersi liberamente.

La musica di Senhit trasmetterà un’energia travolgente in occasione di una festa basata su amore, rispetto e condivisione!

Artista poliedrica, cantante, attrice e performer, nata a Bologna ma cittadina del mondo, Senhit vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida e Steve Aoki. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato la serata finale e un pubblico internazionale! Grazie a questo singolo di successo e al Freaky Trip To Rotterdam, il progetto dedicato all’Eurovision che Senhit ha creato insieme a Luca Tommassini durante la pandemia per unire i fan di tutto il mondo, è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo.

www.senhit.com