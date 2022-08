Prorogata l’iscrizione al Master in Ingegneria della sicurezza

È stato prorogato al prossimo 15 settembre la data ultima per iscriversi alla quarta edizione del Master di I° livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale”, una sinergia tra la Direzione regionale Inail Umbria e Università degli Studi di Perugia. Il Master, di durata annuale, istituito presso il Dipartimento di Ingegneria nell’anno accademico 2022-2023 e che sarà fruibile prevalentemente in modalità teledidattica, si pone l’obiettivo di formare figure altamente professionalizzate, quali il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, l’Esperto nella progettazione antincendio, che andranno a ricoprire ruoli strategici all’interno delle aziende innescando processi virtuosi per la sicurezza sul lavoro.

Inail Umbria finanzia venti borse di studio. La partecipazione al Master – che prevede il conseguimento di 60 crediti formativi – è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di Laurea triennale in Ingegneria, o Fisica, o Chimica. Il Master è aperto ad un numero massimo di 60 partecipanti; mentre 20 iscritti è il numero minimo per l’attivazione del corso. Inail Umbria, con l’obiettivo di promuovere e divulgare la cultura della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha messo a disposizione 20 borse di studio del valore unitario di 3 mila euro.

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i temi delle docenze Inail. In grande maggioranza i partecipanti alle edizioni precedenti del Master hanno trovato un’occupazione stabile presso le aziende che hanno ospitato gli stage grazie anche alla sinergia stretta dai partner con Confindustria Umbria. Numerose le figure professionali Inail che sono state coinvolte nelle docenze delle prime tre edizioni del Master: dirigenti medici della SSR, avvocati dell’Avvocatura regionale, professionisti della Contarp regionale, Direttore dell’Uot di Terni, funzionari del processo prevenzione e formatore regionale.

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili alla consultazione e scaricabili ai link sotto indicati.