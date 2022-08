Previsioni meteo 9 agosto 2022: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 9 agosto 2022: piogge e temporali pomeridiani sulle regioni del Centro-Sud, tempo stabile e caldo nella norma al Nord

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo la lunga ondata di caldo che ha caratterizzato questa prima decade di Agosto. Già dallo scorso weekend al Nord e al Centro temporali anche di forte intensità hanno portato una rinfrescata che, nelle prossime ore, riguarderà anche le regioni centro-meridionali. Nella giornata di oggi avremo infatti clima asciutto al Nord, mentre piogge e locali rovesci di stampo pomeridiano interesseranno le zone centro-meridionali dell’Italia. Dopo diversi giorni, finalmente non avremo città da bollino arancione e rosso come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS in questa settimana il caldo africano resterà confinato a basse latitudini e la nostra Penisola godrà di clima estivo, con tempo in prevalenza stabile nella prima parte della giornata e temporali pomeridiani. Per Ferragosto si intravede lo stesso scenario, con possibilità di piogge nel corso del pomeriggio, ma serviranno ulteriori conferme. Intanto, dopo un’estate finora rovente, la buona notizia è che avremo caldo senza eccessi.

Intanto per oggi, martedì 9 agosto 2022, al Nord Italia al mattino piogge sparse sui settori alpini con locali sconfinamenti sulle pianure, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi sulle Alpi, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sui settori alpini e in sconfinamento sulle pianure del Nord-Ovest. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino isolati fenomeni in Appennino, soleggiato altrove. Al pomeriggio piogge e temporali in sviluppo sulle zone interne ed in movimento verso le coste tirreniche, più sole altrove. In serata residue piogge sulle regioni tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino isolati acquazzoni in Calabria, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più soleggiato su Sardegna e settori adriatici. In serata residue piogge tra Calabria e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo al Nord, stazionarie o in diminuzione al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.