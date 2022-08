Online “Hey”, il primo disco di Corasan

“HEY” è il primo disco di CORASAN, in uscita su tutte le piattaforme digitali: un album straniante e raffinato, in stile slowcore ma cantato in italiano

HEY è il primo disco di CORASAN, in uscita su tutte le piattaforme digitali: un album straniante e raffinato, in stile slowcore ma cantato in italiano, capace di tradurre in suoni le impressioni che il mondo genera in noi quando torniamo a guardarlo con gli occhi di un bambino.

Otto tracce per assaporare, tappa per tappa, il percorso interiore che ha portato Corasan, già producer, dj e polistrumentista, a riconnettersi con la propria parte più istintiva e ancestrale, quella cantautorale, tra visioni caleidoscopiche e un futuro così ingombrante da essere già presente e passato.

HEY è garage rock che incontra folk acustico, per sciogliersi in fiumi di chitarre riverberate. Le parole – poche e lontane – ci prendono per mano e ci accompagnano in un piccolo entusiasmante “mondo nuovo”, dove la grammatica delle emozioni lascia il passo alla geografia degli istinti, e non ci rimane altro da fare che abbandonarci a un viaggio di cui non possiamo conoscere la meta.

Il disco di CORASAN è stato anticipato l’11 aprile dal singolo DIPINGI UN SORRISO.