“Feelings” è la nuova canzone di Aurora D’Amico

“Feelings” è il nuovo singolo della talentuosa cantautrice Aurora D’Amico: un brano pop cantato in inglese che tratta il tema del self-care e della salute emotiva con grande libertà e apparente leggerezza. “Feelings” è estratto dal nuovo album in uscita il prossimo autunno, a cui hanno collaborato professionisti nazionali e internazionali.

Aurora D’Amico racconta il suo ultimo singolo

In questo brano Aurora racchiude tutta l’emotività di questi ultimi due anni intensi e travagliati, in cui l’artista siciliana si è vista cancellare, a pochi giorni dalla partenza, un tour di 10 date negli Stati Uniti (Boston, Cleveland, venues tra il Texas e il Tennessee, California, Arizona al quartier generale della Fender), traguardo che sarebbe stato molto significativo per la sua carriera: “Ad oggi è il brano la cui scrittura mi ha preso più tempo in assoluto. Ma è anche quello di cui sono più soddisfatta, perché riesce a descrivere alla perfezione ciò che ho attraversato – spiega Aurora – All’inizio avevo solo una breve melodia, che per un anno intero mi tormentava senza riuscire mai a diventare una vera canzone: “feelings…feelings”. Un giorno, dopo avere visto “Rocket Man” (ilfilm biografico di Elton John), mi sono seduta al pianoforte. E improvvisamente avevo le idee chiare su come strutturare tutto il pezzo.

“Come tutte le persone nel mondo, stavo affrontando al meglio che potevo il trauma della pandemia – prosegue l’artista – Tra il tour negli Stati Uniti cancellato, il lockdown, una relazione finita e insicurezze varie, ho raggiunto uno strano livello di apatia emotiva. Un’incapacità nel provare e riconoscere i miei stessi sentimenti. Avevo difficoltà a vivere le emozioni in maniera sana, e avevo assunto la tendenza a mantenere una certa distanza dalla valanga di notizie che mi travolgevano, sia che fossero buone o cattive. Mi è sembrato quindi di non riuscire più a percepire nulla. E dopo un po’ di tempo, ho scoperto che stavo congelando le mie emozioni per difendermi. Era una reazione di difesa, che però non mi stava aiutando affatto, ma mi allontanava dalla realtà. Scrivere “Feelings” mi ha aiutata a sbloccare una parte di me che ancora non era venuta fuori musicalmente, ma che da sempre si trova nel mio carattere. Quella parte cioè sciolta, divertente e un po’ più estroversa.

Al brano, registrato tra l’Italia e l’Inghilterra, hanno collaborato Fabio Rizzo e Nathan Mackenzie: “Volevamo che il brano fosse uno di quelli da ascoltare mentre si è in viaggio in macchina – conclude Aurora – E nel nostro caso, volevamo percorrere la costa della California, usando delle chitarre elettriche molto decise e riconoscibili. A un certo punto, verso la fine del pezzo, la mia voce (come al telefono) dice: “Mi sembra che il tempo stia passando in fretta e io avevo ancora tante cose che volevo fare. Ma poi il mondo si è fermato. E ho pianto tutte le mie lacrime, ho riso a tutte le barzellette. E mi sono un po’ spaventata del mio futuro. Ma ora sto bene… penso!” Volevo comunicare come mi sentivo, nel modo più schietto possibile. E usare un effetto “telefonico” sulla voce è stato il mio modo di uscire dalla canzone, attirare l’attenzione e avvicinarmi il più possibile all’orecchio dell’ascoltatore.”

Testo di Aurora D’Amico e musiche di Aurora D’Amico e di Fabio Rizzo. Il brano è stato prodotto e mixato da Fabio Rizzo (Eugenio in via di Gioia, Dimartino, Alessio Bondì) presso Indigo Studios, Palermo, mentre il master è stato curato da Gavin McGrath della Zvuk Mastering, in UK (Amy Winehouse, Foy Vance, etc.). Al singolo hanno partecipato Nathan Mackenzie (UK) alle chitarre elettriche, Fabio Rizzo (chitarra elettrica, basso, chitarre extra, beat); Ferdinando Piccoli (batteria e percussioni).