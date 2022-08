Dalle radiazioni al Comfort Termico: Inail aggiorna “Conoscere il Rischio”

All’interno del Canale Inail “Conoscere il Rischio”, dedicato alla diffusione delle conoscenze in tema di rischi professionali e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sono state da poco aggiornate le aree tematiche “Agenti chimici”, “Radiazioni ionizzanti” della sezione Agenti fisici e “Comfort termico” della sezione Ergonomia. Di seguito si illustrano le novità di maggior rilievo.

Agenti chimici. I contenuti dell’area tematica sono stati perfezionati con l’introduzione di un contributo che analizza il contenuto delle norme tecniche dedicate alla misurazione delle sostanze pericolose aerodisperse negli ambienti di lavoro con specifico riferimento alla norma UNI EN 689:2019 e alla norma UNI EN 482:2021. Nell’area è presente anche un nuovo spazio dedicato ai dispositivi di protezione individuale (DPI), contenente i riferimenti alle ultime novità legislative sui criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI e un approfondimento sulla norma UNI 11719:2018 che deriva e integra la norma europea EN 529:2006, per quanto concerne la scelta, l’uso e la manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie.

Radiazioni ionizzanti. L’area tematica esce in una nuova versione completamente rivista. I contenuti aggiornati sono in linea con le ultime novità legislative, che hanno profondamente revisionato la materia. Come con la precedente versione, l’obiettivo è fornire una panoramica generale sui rischi correlati all’impiego delle radiazioni ionizzanti e le informazioni per un corretto inquadramento della tematica in termini di sicurezza sul lavoro, ferme restando le competenze delle specifiche figure individuate dalla legislazione vigente per la trattazione di questo fattore di rischio. L’articolazione della sezione Gli impieghi principali delle radiazioni e i possibili danni alla salute, in particolare, prevede cenni sulla fisica delle radiazioni ionizzanti, sui possibili danni alla salute, sugli aspetti legislativi e su quelli assicurativi. Il tutto è arricchito con approfondimenti tematici su specifici aspetti, come gli impieghi principali delle radiazioni ionizzanti o il focus sulla normativa prevenzionale.

Comfort termico. Alla luce dei nuovi record di temperatura e della necessità di un risparmio energetico l’area tematica, che fa parte della sezione Ergonomia, è stata aggiornata con nuove informazioni riguardanti l’adattamento al clima che cambia e le strategie progettuali nella costruzione e ristrutturazione degli edifici al fine di favorire il benessere termico dei lavoratori e l’efficienza energetica. I contenuti sono aggiornati con le ultime novità nel campo della normativa tecnica e hanno come obiettivo quello di fornire un quadro generale sul microclima negli ambienti moderati, considerando vari aspetti, da quelli fisiologici, come la valutazione del dispendio metabolico, alle prestazioni energetiche degli edifici in relazione all’ambiente termico.