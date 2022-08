Too Good To Go pubblica il “Manuale Antispreco”

Nuova iniziativa per Too Good to Go, un’applicazione nata in Danimarca nel 2015 che sensibilizza la società sulle problematiche legate al cibo e ai suoi sprechi

E’ nelle librerie il “Manuale Antispreco”, il volume illustrato, specifico per i bambini dai 9 anni in su, redatto da “Il Battello a Vapore”: attraverso un percorso fatto di colori e disegni, si vuole alzare il velo sulla questione dello spreco alimentare, per conoscere, agire e combattere il problema da vicino.

Si tratta di un progetto molto articolato e strutturato con coerenza: promotore è “Too Good to Go”, un’applicazione nata in Danimarca nel 2015 che si pone l’obbiettivo di sensibilizzare la società sulle problematiche legate al cibo e ai suoi sprechi. Presente in 15 Paesi al mondo, tra cui Stati Uniti e Canada, viene utilizzata da più di 56 milioni di utenti e da più di 114mila negozi aderenti alla ‘mission’.

Dal marzo del 2019 è disponibile anche in Italia ed è utilizzata in più di 600 comuni con 22 store aderenti. Alla luce di un tale successo e di interesse sull’argomento, Too Good To Go ha lanciato sul mercato il suo “Patto contro lo spreco alimentare“, in una sinergia tra i grandi player alimentari, le grandi associazioni alimentari e la Croce Rossa per azioni ben precise, per sensibilizzare e informare su come poter conservare il cibo.

Il Manuele Antispreco è la summa di tutta l’attività del “Too Good to Go”. Il progetto in sé nasce proprio dalla consapevolezza dell’importanza della formazione e con le intenzioni di formare le generazioni del domani alla cura delle risorse.

Un volume molto ricco con testi, immagini divertenti e regole utili per tutta la famiglia. Si cerca di spiegare non solo come riutilizzare il cibo che nei negozi resta invenduto o che non viene consumato sulle nostre tavole e nelle scuole, ma agisce concretamente sul nostro benessere e sull’ambiente. Il progetto grafico e le illustrazioni sono curate da Margherita Travaglia per Studio Pym.