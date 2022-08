Previsioni meteo 8 agosto 2022: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 8 agosto 2022: piogge, temporali e calo delle temperature sulle regioni centro-meridionali, maggiore stabilità al Nord

L’ondata di caldo africano che ha caratterizzato l’inizio di Agosto si sta concludendo in queste ore sulle regioni del Nord e del Centro Italia, dove la ritirata dell’anticiclone ha lasciato spazio ad aria più fresca e instabile. Nella giornata di oggi avremo dunque condizioni meteo più instabili sulle aree centro-settentrionali della nostra Penisola con piogge e temporali, specie nelle ore pomeridiane, che determineranno un netto calo termico. Possibilità di precipitazioni pomeridiane anche sul Centro-Sud e rilievi peninsulari della Calabria. Farà però ancora caldo, e non mancheranno città da bollino arancione e rosso come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il quadro resterà invariato, con possibilità di maltempo sulle regioni del Nord e del Centro Italia e temperature in ulteriore calo. L’anticiclone insisterà invece ancora per qualche giorno sulle regioni meridionali e Isole maggiori, dove le temperature saranno ancora roventi ma in graduale calo.

Intanto per oggi, lunedì 8 agosto 2022, al Nord Italia al mattino piogge sparse sui settori alpini, nubi sparse alternate a schiarite altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su Alpi, Appennino settentrionale e poi verso le pianure adiacenti, più asciutto sulle coste. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi su tutti i settori. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio piogge e temporali in sviluppo sulle zone interne tra Lazio e Abruzzo, più sole altrove. In serata residue piogge ancora sui settori interni, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali piogge sulla Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne Peninsulari e della Sicilia con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stabili o in calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.