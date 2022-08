Michele Cristoforetti torna con “Esagerato”

Dopo l’apertura delle prime due date di Vasco Rossi esce “Esagerato” il nuovo singolo, dopo “Come si fa”, di Michele Cristoforetti

Dopo l’apertura delle prime due date di Vasco Rossi esce “Esagerato” il nuovo singolo, dopo “Come si fa”, di Michele Cristoforetti, cantato in anteprima sul palco di Vasco Rossi a Trento. La canzone è anche la title track dell’album in uscita a settembre.

-Ritengo che i sogni abbiano solo bisogno di crederci fino in fondo per essere materializzati-…ne parla così Cristoforetti subito dopo essere sceso dal palco del Trentino Music Arena di Trento, dopo l’opening alla prima data del Tour LIVE di Vasco 2022.

E proprio da quel palcoscenico, che il noto cantautore trentino presenta e canta “Esagerato”, brano che porta, solo quattro giorni più tardi sul palco dell’Ippodromo di Milano, seconda data per Vasco e successivamente sempre con successo ad Ancona.

-“Ho esagerato praticamente sempre, ogni singolo giorno degli ultimi 15 anni, questa è la verità.. pagandone pegno spesso, certo, ma so vivere solo così, non posso farci nulla. Ne è uscito un brano molto sincero, dove esterno la parte più vera di me, spesso scomoda ma allo stesso tempo “la mia fortuna” come dico nel brano. L’arrangiamento pure realizzato dalla persona che probabilmente a livello musicale mi conosce meglio, il chitarrista che suona live con me da 10 anni Francesco Rudari. Eseguire “Esagerato” sul palco di Trento, mi ha reso difficile arrivarne alla fine, la gola si chiudeva dall’emozione, era la prima volta in assoluto che la cantavo. La band non voleva farla nemmeno dato che il tempo per provarla non è stato molto. “Che sei quel che sei, nei pensieri miei, tu sai quello che fai..” mi son perdonato praticamente o meglio mi sono accettato con questo brano, nelle mie fragilità e dai miei fallimenti, mi sono liberato da tutto questo. Il brano verrà seguito da un videoclip.

“Vasco mi ha dato la possibilità di vivere un sogno con queste tre date incredibili sul suo palco, che pare non siano finite qua…-

Altra pubblicazione pronta è “En Plein”, brano che uscirà durante l’estate, oltre ad “How you feel” , versione tradotta in inglese del suo singolo del 2020 “Come Stai” dedicato a Chico Forti.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lufNEi9pzBs.