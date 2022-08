Faax torna con la canzone “Seck’s”

Faax, dopo aver innovato il rap-game italiano con la suggestiva commistione di introspezione e dinamismo in “Giornate Storte”, torna nei digital store con “SECK’S”

Prosegue inarrestabile il successo di Faax, che dopo aver innovato il rap-game italiano con la suggestiva commistione di introspezione e dinamismo in “Giornate Storte”, torna nei digital store con “SECK’S” (distr. ADA Music Italy), il suo nuovo singolo che ne riconferma carisma, urgenza espressiva e versatilità.

Ascolta su Spotify.

Nato da una collaborazione su TikTok con la celebre cantante e youtuber canadese Stacey Ryan, diventata virale in pochissime ore, e scritto dalla penna ironica, arguta e pungente dello stesso artista capitolino, il brano è l’indomani musicale di una nottata in cui i festeggiamenti – e la spensierata goliardia che li accompagna – liberano le catene del cuore – «mi cambi dentro e questo tu lo sai, nessuna lo ha fatto mai; dovresti laurearti in interior design» -, assumendo le sembianze di un coraggio che la ragione, ma soprattutto l’orgoglio, celano tra i raggi del sole nel tram tram quotidiano di ognuno di noi: una lettera disinibita, quasi sfrontata, un messaggio senza filtri e senza freni al destinatario dei pensieri più intimi e reconditi che affollano mente ed anima.

La dolce armonia del pianoforte che culla le strofe del pezzo, è il perfetto contrasto ad un testo in metrica onesto e diretto, che mette in luce non soltanto l’abilità comunicativa e la padronanza autorale di Faax, ma anche la sua capacità di tradurre in liriche e incastri le emozioni e i sentimenti che troppo spesso rinchiudiamo nel nostro scrigno interiore, per il timore di un giudizio, di un rifiuto, o di un mancata presa di posizione dall’altra parte, che risuona in noi come un silenzio assordante difficile da riempire a parole.

E nel fluire di quest’impeccabile fusione tra Soul e Rap con brillanti sfumature Jazz-Lounge, Faax svuota i battiti del cuore in un nero su bianco a mezz’aria tra umorismo e franchezza, scoperchiando insicurezze e paure per sbrigliare le redini dell’apprensione, di quella sensazione di assoggettamento a cliché ed auto sabotaggi mascherati da morale che troppo spesso ci impedisce di essere noi stessi.

«A chi non è mai capitato di mandare un messaggio da ubriaco, pentendosene il giorno dopo? “SECK’S” – dichiara il rapper – è una canzone che parla di una nottata brava, di un uomo che si rifugia nell’alcool per trovare il coraggio di scrivere alla persona che gli fa sussultare il cuore tutto quello che pensa di lei».

La release è avvalorata da un inedito e rivoluzionario progetto parallelo, scaturito dall’estro rivoluzionario di Faax: su OpenSea, il noto marketplace per token non-fungibili, è infatti disponibile un numero limitato di NFT, un’imperdibile raffle che consentirà ai fortunati partecipanti estratti di aggiudicarsi premi esclusivi e la precedenza sull’acquisto del merchandising e dei ticket per i prossimi live dell’artista (https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/31090655913657162413944617434488048766292326613167153569790487851272603959396).

Inoltre, l’uscita del singolo, è supportata da un iconico filtro TikTok, diventato virale sul Social Network cinese in pochissime ore dal rilascio, con oltre 20 mila condivisioni da parte degli utenti italiani.

Ritornello accattivante che si incolla ad orecchie e istinto sin dal primo ascolto e barre esilaranti, frizzanti ed esplicite, sono gli ingredienti che rendono “SECK’S” una delle migliori proposte musicali dell’estate 2022, un pezzo che si muove tra passato, presente e futuro da ballare sul dancefloor dei propri sentimenti, per ritrovare la parte più vera, autentica e sincera delle nostre emozioni.

Biografia.

Faax, all’anagrafe Fabio Cannavale, è un rapper e cantautore italiano nato a Roma il 16 Marzo 1992. Si appassiona alla musica, in particolare al genere rap, attraverso l’ascolto di pionieri e pilastri della scena italiana, come i Club Dogo e Marracash, da cui trae grinta e forza d’animo per affrontare i momenti di difficoltà ed ispirazione per la stesura dei suoi primi testi inediti. Nel 2020, dopo svariati anni di inattività dovuta alle vicissitudini e alla quotidianità della vita, torna a dedicarsi alla sua Arte, rilasciando il singolo “Autotune”, a cui fanno seguito, l’anno successivo, ”2G” ed “Ora d’Aria”. La sua capacità autorale, unita ad un flow icastico ed incisivo, lo portano a ricevere pieni consensi da pubblico e critica e a sperimentare combinazioni di suoni e testi che collimano in “Giornate Storte”, un brano che intreccia dinamismo e introspezione, innovando e rivoluzionando le prerogative insite nel rap game italiano e consacrando Faax al mercato nazionale.

