Cos’è il market cap delle criptovalute?

Un’introduzione a una delle metriche più importanti della DeFi

Gli investitori utilizzano la capitalizzazione di mercato come metro di misura sia per le azioni che per le criptovalute. La capitalizzazione di mercato di una società quotata in borsa è sinonimo di valore. Questo perché viene calcolata moltiplicando le azioni totali della società per il prezzo delle azioni.

Tuttavia, le criptovalute non sono aziende. E a differenza delle azioni, i token digitali non rappresentano una quota di proprietà dell’impresa.

Sia le azioni che le criptovalute debuttano sul mercato attraverso offerte pubbliche; nel primo caso si tratta di un’offerta pubblica iniziale (IPO), mentre nel secondo caso si tratta di un’offerta iniziale di monete (ICO).

La cosa più importante è che il market cap aiuta a valutare il modo in cui gli investitori considerano le prospettive degli asset.

Spiegazione del market cap delle criptovalute

Indipendentemente dal modo in cui viene allocata l’offerta di criptovalute, la formula per il market cap è sempre la stessa. Moltiplicare il prezzo di ogni token per il numero di monete in circolazione. Nel caso del Bitcoin, la formula è la seguente:

Prezzo del Bitcoin (BTC) di 21.661 dollari x offerta circolante di 19,102 milioni = circa 414,2 miliardi di dollari.

Ogni criptovaluta ha modi diversi di determinare la propria offerta. In media, ogni giorno vengono estratti 900 nuovi bitcoin, finché l’offerta totale di Bitcoin non raggiunge i 21 milioni. Pertanto, la fluttuazione giornaliera del valore di mercato è determinata da due forze:

Variazione dell’offerta

Pressioni di acquisto o di vendita

Le criptovalute senza un’offerta fissa, come il Bitcoin, sono soggette a un altro fattore: la combustione. . Ad esempio, Ethereum (ETH) ha un’emissione giornaliera di circa 6.400 ETH al giorno. Tuttavia, ciò è contrastato dal meccanismo di masterizzazione delle quote di Ethereum, introdotto dalla proposta EIP-1559. La masterizzazione dei token rimuove le monete dalla circolazione inviandole a un portafoglio morto.

Tale portafoglio non ha una chiave privata, quindi le monete sono irrecuperabili. Da gennaio sono stati bruciati 2.558.300 ETH. Pertanto, possiamo aggiungere un altro driver di market cap al mix:

Variazione dell’offerta + meccanica di combustione dei token

Pressioni di acquisto o di vendita

Infine, ci sono le criptovalute create da aziende che hanno un calendario di sblocco. Ad esempio, Yuga Labs ha lanciato ApeCoin (APE) con una fornitura totale di 1B token. Per creare scarsità e mantenere il valore, solo il 30,25% dei token è stato messo in circolazione al momento del lancio, il 17 maggio 2022. I token si sbloccheranno poi nell’arco di due anni, seguendo una ripartizione stabilita da Yuga Labs e potranno essere negoziati anche su Bitcode Prime , una piattaforma molto popolare.

Poiché il 30% è stato reso disponibile al momento del lancio, ci sono 306,8 milioni di ApeCoin in circolazione a un prezzo di 6,13 dollari per ogni moneta, per un valore di mercato di ApeCoin di 1,88 miliardi di dollari (nell’agosto 2022). ApeCoin non dispone di un meccanismo di combustione dei token, quindi il suo market cap sarà determinato dall’utilità.

Variazione dell’offerta attraverso il programma di sblocco

Le pressioni di acquisto o vendita dipendono in gran parte dall’utilità di APE nei progetti di Yuga Labs, come la piattaforma metaverse Otherdeed.

Ora che abbiamo compreso le diverse forze che guidano il market cap degli asset digitali, la domanda è: cos’altro può rivelare il market cap?

Il market cap come strumento di investimento

È importante capire come funziona il valore di mercato in TradFi. Con le azioni, il market cap esprime il valore di una società quotata in borsa.

Le società private possono emettere i propri titoli per gli azionisti, ma le azioni non sono negoziate in borse pubbliche o introdotte tramite IPO.

L’analisi della capitalizzazione di mercato di una società e di altre metriche come il rapporto prezzo/utili può aiutare gli investitori a determinare se un’azione è costosa o sopravvalutata o, al contrario, se è economica e sottovalutata.

Altre metriche includono:

Flussi di cassa

L’ammontare del debito servibile

Il curriculum del management

La natura del prodotto

Il panorama della concorrenza che si occupa della stessa classe di prodotti

La volatilità dei prezzi è determinata dalle teste di mercato delle criptovalute

Il Bitcoin è praticamente l’unica criptovaluta non legata a un fondatore, un’organizzazione o un’azienda. Sebbene sia stata creata dal misterioso Satoshi Nakamoto , nessuno sa chi sia.

Ciò significa che le altre criptovalute presentano una serie di dati da analizzare. Ad esempio, ogni parola pronunciata da Vitalik Buterin, il co-creatore di Ethereum, viene esaminata come se fosse il fondatore e l’amministratore delegato di una società Fortune 500. Lo stesso vale per Charles Hoskinson, il creatore di Cardano e il co-fondatore di Ethereum.

Proprio come le azioni poco scambiate, alcune altcoin con un valore inferiore a 3 miliardi di dollari sono soggette a livelli di volatilità più elevati e a oscillazioni più ampie della capitalizzazione di mercato. Le criptovalute con un valore superiore a 10 miliardi di dollari tendono a registrare volumi di scambio elevati, ma anch’esse possono oscillare un po’ quando si tratta dei loro valori di mercato.

Determinazione della strategia di investimento in base al market cap delle criptovalute

Dopo i prezzi dei token, il market cap è spesso la prima misura a cui gli investitori guardano quando valutano gli asset digitali. Il motivo è semplice: È il modo migliore per misurare come gli investitori valutano le fortune di un progetto. Si potrebbe dire che si tratta di una forma di crowd-sourcing, in cui una moltitudine di investitori ha esaminato il progetto e ha deciso di partecipare.

Tuttavia, è importante capire che, sebbene la capitalizzazione di mercato delle criptovalute indichi un certo livello di legittimità, è solo una misura per analizzare le prospettive di un progetto. Una ricerca più approfondita sugli asset digitali è la scelta più saggia.