Aurora Ramazzotti e la provocazione sul clitoride: pioggia di critiche sul web

Aurora Ramazzotti provoca sui social: “Gli uomini non sanno dov’è il clitoride. Donne, insegnatelo”. Pioggia di critiche dagli utenti del web

“Dov’è il clitoride? Gli uomini non lo sanno”. Si può riassumere così l’ultima esternazione di Aurora Ramazzotti, nuovamente al centro delle polemiche e questa volta per i “consigli” pubblicati su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha lanciato la provocazione nelle storie: durante un viaggio in treno, parlando di soddisfazione sessuale, ha ironizzato spiegando come in materia ci sia tanta ignoranza.

Per superarla, però, secondo la conduttrice quello che serve è uno sforzo in più da parte delle donne: “Se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia”. L’invito è uno solo: “Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace perché così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore”.

SUI SOCIAL PIOGGIA DI CRITICHE

Sui social la risposta non è di certo positiva. Anzi, la timeline di Twitter è ricoperta da una pioggia di commenti, pareri e anche critiche alla Ramazzotti. “Trovo terrificante come la ragazza cerchi in mille modi, sempre pessimi, di mettersi in mostra. Fa di tutto per un po’ di visibilità, rendendosi antipatica“, scrive qualcuno. “Tranquilla Aurora è sempre così: quando ti serve qualcosa, la cerchi e non la trovi mai. Non ti preoccupare, salterà fuori”, scherza qualcun altro.

I messaggi, spiega la Dire (www.dire.it), sono talmente tanti che le parole Aurora Ramazzotti e clitoride sono stabili tra i trending topic. La ragazza, ovviamente, non ha risposto a nessun cinguettio.