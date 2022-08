Stefania Altomare realizza una cover di Joni Mitchell

Grazie alla sua rendition di “Big Yellow Taxi”, ora disponibile su tutti i digital stores e nella sezione “Musica” di tutti i Social, Stefania Altomare è stata conteggiata sul sito ufficiale di Joni Mitchell tra i 529 Artisti di tutto il mondo che hanno ufficializzato una loro reinterpretazione delle canzoni della cantautrice canadese producendo un’ opera digitale.

Registrata nel 2018 nel suo studio privato con stomp box, chitarra a corde nylon, voce e cori, “Big Yellow Taxi” è stata inizialmente pubblicata sui social e sul Blog Ufficiale di Stefania Altomare in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 2018, per poi approdare successivamente su Bandcamp in freee download e come free-gift per gli iscritti alla newsletter di Stefania Altomare Music . In una versione arricchita da archi e basso elettrico è stata pubblicata il primo Maggio 2021 nel canale Youtube Stef Altomare accompagnato da un Lyrics Video e da questo testo in descrizione: