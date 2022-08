Simone Monticelli e Lucia Gambelli pubblicano “Cambio di Rotta”

In libreria il libro di Simone Monticelli e Lucia Gambelli “Cambio di Rotta”: fuori per Sperling & Kupfer, racconta il giro del mondo che ha cambiato la vita degli autori

La vita di Simone e Lucia era quella di una coppia come tante: lui, esperto di sicurezza informatica; lei, impiegata nelle risorse umane. Abitavano in una grande città, con i ritmi e la velocità delle grandi città. Vivevano nell’attesa di quei pochi giorni di ferie, dedicati unicamente alla loro più grande passione: i viaggi. Ma quando un piccolo incidente in Kazakistan rischia di mandare a monte tutto ciò che avevano pianificato per un anno intero, Simone e Lucia cominciano a porsi delle domande: abbiamo sempre troppo poco tempo da dedicare a ciò che amiamo. E se il viaggio non fosse più l’eccezione alla routine quotidiana, ma parte integrante di essa? Così, dopo molte riflessioni, notti nel deserto e trasferte a bordo del camion Kamillo Simone e Lucia prendono una prima, importante decisione: lasciano i loro posti di lavoro. La seconda avviene pochi giorni dopo, il 14 febbraio 2015, quando in Germania comprano l’ex camion militare 4×4 che, da quel giorno, diventa la loro casa itinerante: Valentino.

Cambio di rotta, edito da Sperling & Kupfer, racconta la storia di come Simone e Lucia hanno deciso di uscire dai binari su cui li aveva messi la vita, dando un cambio di rotta decisivo alla loro esistenza. Di come sono passati dalla frenesia alla lentezza. Di come hanno trasformato il tempo da nemico ad alleato. Ripercorrendo il loro viaggio dal Marocco al Sahara, da Dakar alla Terra del Fuoco, dalla Bolivia al Messico, fino all’America del Nord, scopriamo le loro avventure e il vero significato del nome che li ha resi celebri, Stepsover, che racchiude la voglia di esplorare il mondo e l’idea di fare un passo oltre quei limiti che non ci permettono di realizzare i nostri sogni.

Simone Monticelli

inizia a viaggiare con le due ruote, prima vicino a casa, poi sempre più lontano. Qualche anno dopo viene catturato dalla passione per i percorsi Off-Road, si avvicina all’Africa e le cose cambiano profondamente. Sempre alla ricerca di mete poco frequentate, di itinerari sconosciuti, ama l’esplorazione, la ricerca e il contatto con la gente.

Lucia Gambelli

toscana, classe 1972, è una vera motociclista che non si ferma davanti a nulla, nebbia milanese inclusa. Viaggiatrice on the road, ha lo sguardo vivace sempre in cerca di nuovi orizzonti. Il primo viaggio di cui ha memoria risale a quando aveva cinque anni, a Londra. Da allora è stato un crescendo. L’amore per i viaggi l’ha portata anche all’amore per Simone.