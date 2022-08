“New Alien” è il nuovo album in studio di Kazemijazi

Fuori sulle piattaforme digitali “New Alien” il nuovo album in studio di Kazemijazi, cantante italo-iraniano-britannico, polistrumentista e produttore discografico

A pochi mesi di distanza dal precedente “Music for Blind People”, esce “New Alien” il nuovo album in studio di Kazemijazi, cantante italo-iraniano-britannico, polistrumentista e produttore discografico. Dopo l’infanzia e l’influenza della musica persiana ascoltata tra le mura di casa, Kazemijazi ha intrapreso un percorso musicale che lo ha portato, prima in Italia producendo progetti personali e collaborando con artisti italiani, e successivamente a stabilire la sua base per l’attività di produttore e musicista a Londra.

Kazemijazi ci racconta la genesi del suo nuovo album: “Lo scorso anno ho completato le session di scrittura e di registrazione per quello che doveva essere il mio nuovo album. Avevo 16 nuovi brani, e mi resi conto che avevo abbastanza materiale per 2 album. Alcune delle canzoni avevano temi affini e così ha preso forma Music For Blind People, ma la scaletta formata dai brani che erano rimasti fuori, mi è sembrata da subito perfetta per New Alien. Le canzoni erano più dirette e ne hanno fatto un album più semplice e asciutto.

Uno dei due brani che ho scritto in italiano, We Will Discover The Consciousness, avevo pensato di farlo cantare a qualcun altro. Poi invece il brano dentro di me ha preso una dimensione diversa e ho deciso di cantarlo io. Mi fa sorridere che oggi quasi lo veda tra un inno da stadio e una improbabile pubblicità di una birra. L’altro brano, Europa invece è un vecchio brano che scrissi sugli scogli a Saint Raphael, in Francia. Quando l’ho ripreso per New Alien mi ha riportato alla mente dei bei ricordi.”

New Alien parla della sensazione di ISOLAMENTO, e del modo in cui Kazemijazi guarda un mondo ALTERNATIVO, senza aver paura di esprimere la sua vera identità anche se questa non è conforme al pensiero generale. Il fine è sempre quello di scoprire chi siamo veramente senza rischiare di compromettere le nostre bellissime diversità.

New Alien è la firma sonora di Kazemijazi, rappresenta in pieno il suo essere e la sua visione musicale, frutto di tante esperienze, anche molto difficili, vissute nel suo percorso.

“Se la mia memoria va indietro nel tempo, non posso negare di avere attraversato momenti molto brutti. Ho avuto una famiglia molto sofferente, la violenza e la miseria facevano parte del mio quotidiano. Quando stavo crescendo, il multiculturalismo in Italia era ancora lontano dal concretizzarsi e provenendo da una famiglia di immigrati, ho vissuto un senso di isolamento permanente. Poi grazie alla musica ho imparato a lottare per la mia vita e a scoprire finalmente cosa significava essere parte di qualcosa. Da allora, credo di avere sviluppato il costante desiderio di vincere in situazioni particolarmente difficili. Anche se ci sono ancora problemi nella mia vita, sono orgoglioso di voler sempre dare il massimo in quello che mi piace fare. Questo è il mio modo di essere.

La musica è il mio meccanismo di difesa.”