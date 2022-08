L’incontro tra The Old Skull e Suarez è una “Mina vagante”

“Mina vagante” è il nuovo singolo del collettivo The Old Skull con l’MC Suarez, disponibile su tutte le piattaforme digitali

“Mina vagante” è il nuovo singolo del collettivo metal rapcore The Old Skull con l’MC Suarez, disponibile in tutte le piattaforme digitali pubblicato da TAK Production. A due anni dal primo album “Fantasmi, Ruggine e Rumore” torna la formazione che coinvolge abitualmente esponenti della scena rap nazionale. Per questo singolo Luca Martino (batteria), Francesco Persia (chitarra), Emanuele Calvelli (basso) e Alex Merola (chitarra) hanno lanciato un assist a Suarez, rappresentante di spicco della scena Hip-Hop capitolina, che ha messo in campo le sue barre tra ritmiche serrate e chitarre distorte, accompagnate dagli scratch di DJ Snifta.

Le atmosfere oscure e incazzate del metal si mescolano alle rime e agli accenti grintosi di Suarez, che in un turbine di sonorità crossover si cristallizzano in un sound monolitico. La pubblicazione è accompagnata da un lyric video in animazione, realizzato dallo stesso Suarez.

https://youtu.be/T_jJGfK-3P4

https://open.spotify.com/album/2jjRFslVLpkF38EnkaVKGb

https://www.instagram.com/the.old.skull/