Evra e Tuasorellaminore duettano in “Killer”

Evra e Tuasorellaminore per la prima volta insieme con “Killer”: il singolo è in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

Evra e Tuasorellaminore presentano il singolo “Killer”. Nel brano, in distribuzione Artist First, le due artiste raccontano di un amore tossico che riesce ad assorbirti completamente fino a spogliarti della tua stessa pelle, di un amore capace di incastrarti prepotentemente tra le sue stesse catene. Evra e Tuasorellaminore parlano della brutale fine di questa storia, rivolgendosi direttamente al carnefice, che come un killer, dopo essersi reso conto di non avere più il controllo, di non riuscire più a manipolare e controllare la sua vittima, decide di uccidere questo amore, senza dare alcuna spiegazione, senza lasciare traccia. Il brano è già stato inserito nelle playlist “New Music Friday” e “anima R&B” di Spotify.

Killer nasce un pomeriggio primaverile nell’home studio di Evra nella città di Bari. La base di questa collaborazione è una forte amicizia che lega le due artiste, nata in pochissimo tempo ma che si è rivelata davvero solida e autentica. Evra e Tuasorellaminore iniziano a scrivere questo testo, partendo da una storia realmente vissuta da Tuasorellaminore. Una parte del processo creativo è avvenuta proprio davanti a un caffè, momento in cui le ragazze hanno iniziato a scambiarsi pareri, riflessioni, dando vita pian piano il testo di Killer. Successivamente grazie alla mano e alle idee dei due produttori Klaus Noir e Dario Starace, il brano ha preso forma, evidenziando un carattere energico e tagliente, combaciando perfettamente con la potenza del testo.

“Dopo “Mi fa sentire sola”, “Mille possibilità” e “x averti”, brani con cui ha avuto la possibilità di distinguersi entrando nelle playlist editoriali “New Music Friday”, “anima R&B” (di cui è stata copertina) e “Una vita in università”, Evra torna con un featuring tutto al femminile con l’eclettica producer e cantautrice Tuasorellaminore. L’artista esce dal 2020 con diversi singoli, tra i quali spiccano “Zanzibar” con cui entra nelle playlist di Spotify “New Music Friday”, “Scuola indie” “Una Vita in Università” e “TimMusic Novità Pop” e Fahrenheit, con cui riesce a farsi notare da MTV New Generation diventando artista della settimana.

Evra

Evra, nome d’arte di Claudia Cuccovillo è una cantautrice e musicista barese.

Nel 2016 partecipa al talent show X FACTOR, dove, scelta dal giudice Fedez, raggiunge la fase dei Bootcamp classificandosi tra le 12 proposte del team under donne.

Il 15 gennaio 2021 pubblica il singolo “Mi fa sentire sola” prodotto da Klaus Noir e distribuito da Artist First, con cui riesce a farsi notare e ad accedere alle playlist editoriali di Spotify “New Music Friday”, “Anima R&B” e “Una vita in università”. Il 18 giugno 2021, esce il singolo “Mille Possibilità” prodotto da Diacho. Anche questo distribuito da Artist First, riesce a farsi notare, entrando nella playlist editoriale “Anima R&B”, diventandone cover ufficiale per una settimana. Mentre con il suo ultimo singolo “x averti” Evra viene inserita nella playlist editoriale “Equal” che racchiude i migliori brani delle artiste italiane. In agosto 2021 ha la possibilità di aprire il concerto del cantautore Folcast in occasione dell’AFA FEST organizzato da Spazio13 a Bari.

Tuasorellaminore

La producer pugliese è una vera e propria mina vagante della musica indipendente che con il suo mix di trasformismo, ribellione sociale, contaminazioni storiche e culturali ha incuriosito diverse realtà e testate come i-D Vice, Bossy, MTV Generation (artista della settimana con il brano “Fahrenheit”), Le Rane, Futura 1993, Spettakolo.it, HOTMC, La Casa del Rap, e le playlist editoriali Spotify con “Zanzibar” (con cui entra nelle playlist di Spotify “New Music Friday”, “Scuola indie” “Una Vita in Università” , “Amazon Musiic Urban” e “TimMusic Novità Pop” e “TimMusic Indie Now”. Artista eclettica nei generi, e nei live in vari progetti. Tuasorellaminore è l’Oriente che si unisce all’Occidente. È il profano che si mischia al sacro, il visibile all’occulto. È la risposta che non ti aspetti.