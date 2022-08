Claudia Lizzio in libreria con “Il sole inizia per G”

Disponibile nelle librerie e sugli store digitali “Il sole inizia per G”, il primo libro di Claudia Lizzio edito da Bookabook

Disponibile in tutte le librerie e in formato Ebook il primo libro di Claudia Lizzio dal titolo:Il sole inizia per G. Il volume edito da Bookabook è un romanzo autobiografico che racconta la storia di Claudia e Ginevra, due sorelle.

Diciassette anni a dividerle e un amore sconfinato a unirle. Claudia ha sempre desiderato un fratello e, finalmente, dopo anni come figlia unica, il 24 luglio 2011 arriva lei, Ginevra, il miglior regalo che la vita potesse concederle. La vita, però, sa essere tanto generosa quanto tremendamente crudele: Ginny nasce con alcuni difetti congeniti, che costringono l’intera famiglia ad affrontare una sfida dopo l’altra.

Con una narrazione intrisa di emozioni e ricordi, Claudia ripercorre i passi della sorellina in un mondo che la mette alla prova dall’inizio, un mondo che si rivela più spietato di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare. Eppure, Ginevra supera ogni limite, sempre pronta a sorridere. È una bimba travolgente, esuberante, con una forza e un’intelligenza fuori dal comune. Una bambina di nove anni con una marcia in più, che ama la vita fino in fondo, fino all’ultimo respiro.

BIOGRAFIA. Claudia Lizzio è nata nel 1994 a Catania, ma vive in Friuli da diversi anni. La malattia della sorellina l’ha portata a interessarsi all’ambito medico e oggi lavora come infermiera presso il reparto di ematologia dell’ospedale di Udine. La scrittura è da sempre la sua grande passione, ma gli studi hanno fatto sì che la lasciasse in secondo piano. Solo recentemente Claudia ha ripreso a scrivere, dando vita a “Il sole inizia per G”, il suo primo libro.

Come tutti i libri di Bookabook, “Il sole inizia per G” è stato scelto con cura, due volte. La prima dagli editor della casa editrice, che hanno dato un giudizio professionale sulla qualità dell’opera; la seconda dai lettori che hanno sostenuto il libro pre-ordinandolo dopo aver letto l’anteprima e diventandone, in questo modo, gli editori morali.

www.bookabook.it

Scheda Libro

Titolo: Il sole inizia per G

Autore: Claudia Lizzio

Casa Editrice: Bookabook

Pagine: 160

Prezzo: 12,00 € (cartaceo); 6,99 € (eBook)

In libreria e in formato eBook