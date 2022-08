Aucma accede al finanziamento sul FUS triennale con Suoni Controvento

Aucma rientra tra i progetti ammessi al finanziamento sul FUS triennale 2022-2024 con il Festival dell’Umbria Suoni Controvento

Grande soddisfazione per l’Associazione Umbra della Musica e della Canzone d’Autore che ha appreso questi giorni dal sito del Mic di essere rientrata con “Suoni Controvento” tra i progetti ammessi a finanziamento sul Fus triennale 2022-2024 con D.D.G. de 15/07/2022 rep. 650.

La sezione è quella dei Festival di musica contemporanea e d’autore (prime istanze) per la quale sono state presentate a livello nazionale 73 istanze di cui soltanto 31 sono state finanziate. Il contributo ai festival del Ministero si suddivide nelle seguenti categorie: “Festival di musica classica”, “Festival di musica classica” (prime istanze triennali), “Festival di assoluto prestigio”, Festival di musica contemporanea d’autore (prime istanze triennali), “Festival di musica jazz”.

La dicitura “prime istanze” si riferisce al fatto che per la prima volta vengono finanziati i festival di musica contemporanea e d’autore a livello triennale.

Le domande, a livello nazionale, per tutte le categorie sono state 240 di cui soltanto 90 hanno ottenuto il finanziamento.

In Umbria a raggiungere un punteggio utile al finanziamento sono state : Società Teatrale (Amelia), Associazione Festival delle Nazioni (Città di Castello), Fondazione Perugia Musica Classica onlus (Perugia) per la categoria “Festival di musica classica”; Associazione Incanto (Terni) per la categoria “Festival di musica classica (prime istanze triennali)”; Fondazione di partecipazione Umbria Jazz (Perugia) per la categoria “Festival si assoluto prestigio”; Associazione culturale Roghers Staff (Perugia) e Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore (Perugia) per la categoria “Festival di musica contemporanea e d’autore (prime istanze triennali)”.

Qui per consultare il decreto: http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/fus-triennio-2022-2024-e-anno-2022-ammissioni-musica-festival-art-24-decreto-direttoriale-15-luglio-2022-rep-n-650/

“Suoni Controvento” è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.

“Suoni Controvento” è stato realizzato con il sostegno della Regione Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni, Sviluppumbria, Gal Alta Umbria (Umbria: lasciati sorprendere!), Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, CAMS – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, Comune di Assisi, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Montefalco, Comune di Monteleone di Spoleto, Comune di Montone, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di Pietralunga, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Stroncone, Comune di Terni, Comune di Trevi, Comune di Valfabbrica in collaborazione con UmbriaSì, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, Le Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria, Proloco di Costacciaro, Proloco di Sigillo, Pro Fossato, Tramontana guide dell’Appennino, L’Olivo e la Ginestra, Università Comunanza delle Famiglie di Campitello, Associazione Roompicapo, Associazione In&Outdoor Umbria, Associazione I Tuoi Cammini, Maja Trek & Adventures, , Associazione Narni 360, Cantina Arnaldo Caprai, Cantina Semonte; con la collaborazione tecnica di alcuni partners privati e sponsor, in particolare Gruppo Hera, Diva International, Park Hotel Ai Cappuccini, Acqua Motette, Ares Safety, Cantina Brugnoni, Bahia City Store, Erreti Musica. Fattoria Creativa è partner per la comunicazione e promozione del festival. Radio partner RDS 100% Grandi Successi, mediapartner Assisi News, Assisi Eventi, Umbria Social, Umbria 24.

Sito ufficiale Suoni Controvento www.suonicontrovento.com