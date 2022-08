Popa online con “Tocco di lusso”

“Tocco di lusso” è il nuovo singolo di POPA, artista lituana trapiantata a Milano, in radio e sulle piattaforme digitali per Futura Dischi

TOCCO DI LUSSO è il nuovo singolo di POPA, artista lituana trapiantata a Milano, fuori per Futura Dischi. Il nuovo brano è un inno soft all’opulenza instagrammabile: “che c’e’ di male a fare il bagno nel caviale, guardando il bosco verticale?”. Sensualità, leggerezza, intimità, l’Italia ai tempi del PNRR vista dagli occhi sognanti di Popa, che prende una domestichezza disincantata con la semiotica del gusto.

Popa (Maria Popadnicenko, Klaipeda,1989), è nata e cresciuta a Vilnius, in Lituania. Vive in Italia, a Milano. Lavora per dieci anni come designer di moda donna per diverse case del lusso italiano. Giornate pigre e luminose di estati italiane, osservando e riflettendo sulla cultura della dolce vita, e l’esperienza di Maria sono lo spunto per il progetto Popa. Un sogno nel cassetto diventato realtà. Il progetto Popa vede la luce nel 2020, con il supporto di Salotto Studio.

Un boom economico che c’è ma non c’è, una nostalgia per quello che rimane, come un Crossroads di Tamra Davis – tappe di crescita tra paradisi esotici e viaggi in metropolitana. Guardarsi allo specchio, e capire quando è il momento di lasciare il party sullo yacht.

Voglia di sognare, di esagerare, di indipendenza e di scelte. Animali notturni e sogni a occhi aperti, visioni di benessere caraibiche e prese di coscienza urbane sul contesto socio economico: un’iconografia di un’Italia contemporanea, arbasiniana ma golosa di tesla e gelato.

CREDITS

Composta e scritta da Popa con Carlos Valderamma (Fitness Forever) in collaborazione con Victoria Genzini.

Registrata e prodotta a Milano dal compositore, produttore e cantautore Filo Vals.

