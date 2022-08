Fuori il singolo d’esordio del duo Goodbye Lee, Rusty

“VAFFANCULO” è l’irriverente singolo d’esordio del duo Goodbye Lee, Rusty disponibile online sulle piattaforme digitali

“VAFFANCULO”, è il singolo d’esordio del duo Goodbye Lee, Rusty disponibile su tutte le piattaforme digitali al seguente link https://ingrv.es/vaffanculo-u1s-c

Il brano distribuito da Ingrooves/Universal Music, è uno sfogo contro tutto quello che ha fatto male in passato, ritornello catchy ed esplicito ma allo stesso tempo molto diretto. Prodotto da Alessandro Landini (LAMETTE, WASABE, ecc) e masterizzato da Marco Ravelli (Pinguini tattici nucleari, Chiamamifaro, ecc), l’irriverente debut single dal sound pop punk si rifà alla spensieratezza anni 2000 (blink 182, ecc) mescolata ale sonorità più attuali in stile di machine gun kelly, mod sun e yungblud.

goodbye lee, Alessandro all’anagrafe, inizia a suonare la batteria nel 2015, per produrre due anni dopo in modo amatoriale, spostandosi sul canto anni dopo. Classe 2004 inizia a scrivere testi alle scuole medie per sfogarsi, soprattutto per la situazione sociale e scolastica, dopo due anni di gavetta su SoundCloud, non abbastanza soddisfatto lascia scuola per concentrarsi al 100% sulla sua musica.

rusty, all’anagrafe Francesco, compagno di classe delle medie di Alessandro e amico fidato dell’ultimo, inizia un corso di canto in una scuola privata nel 2014, crescendo con cantautorato italiano data la passione del padre, insegnante di chitarra all’oratorio, si avvicina alla scrittura dato il bullismo subito negli anni delle scuole medie, per poi evolvere sempre di piuÌ€ la sua scrittura, fino a registrare i suoi primi brani a casa dell’amico, per poi continuare assieme a lui il suo percorso artistico.