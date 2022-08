Estate in città: ecco i 5 rooftop più belli d’Italia

I 5 rooftop più belli d’Italia, quando gli hotel di giorno sono spazi di vacanza per chi resta in città. Ecco la selezione DayBreakHotels per l’estate 2022

Chi l’ha detto che l’hotel è solo un posto dove dormire? Con l’arrivo dell’estate, se si resta in città, bisogna trovare alternative alla canicola. Allora cosa c’è di meglio di una terrazza, un cocktail e una bella vista? DayBreakHotels.com, la startup nata con l’obiettivo di portare in Italia le suggestioni dell’hospitality internazionale, dallo smart working in hotel alle staycation, fondata nel 2014 dal genovese Simon Botto, lavora proprio per portare l’hotellerie ben oltre i servizi legati al pernottamento. Con la bella stagione, gli hotel diventano anche spazi per rilassarsi e divertirsi, location esclusive dove godersi, per esempio, una serata speciale. E prenotando su DayBreakHotels è possibile riservare un’esperienza in day use, senza pernottamento, in hotel di lusso. Ecco la selezione DBH per l’estate 2022.

Excelsior Hotel Gallia, Milano

Aperitivo e ristorante: alla Terrazza Gallia dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano non manca proprio nulla. Qui ci si può godere una vista unica sulla città degustando cocktail e deliziosi canapè, passando poi al Ristorante Terrazza Gallia per provare il meglio della cucina italiana offerto dagli Chef, i fratelli Lebano, con la consulenza dei fratelli Cerea, tre stelle Michelin. Ma anche All Day Dining: pranzo, aperitivo e cena tutti in una location ricercata al settimo piano dell’hotel, dove incontrarsi per un meeting di lavoro o magari con il proprio partner. Per chi ha bisogno di privacy, la Terrazza mette a disposizione una saletta esclusiva affacciata sullo skyline di Milano. Camere da 210 a 270 euro

ME Milan Il Duca, Milano

Tra il quadrilatero della moda e i locali notturni di Corso Como, il ME Milan Il Duca offre un’esperienza di lifestyle milanese sofisticata, grazie al suo design contemporaneo, all’ambiente cosmopolita e a stanze tecnologicamente all’avanguardia. Tra le esperienze che si possono vivere all’hotel, il Rooftop Bar, lounge bar e ristorante, regala una vista spettacolare dello skyline di Milano: 140 mq dedicati alla sala SkyBar, 57 mq alla terrazza coperta e 314 mq a quella panoramica, uno spazio dinamico, intimo e rilassante di giorno e glamour di sera, perfetto per apprezzare un’offerta gastronomica – che va dal pranzo, all’aperitivo, alla cena – ispirata ai roof-to-plounge di New York e Londra e ai locali sulle spiagge di Ibiza e Miami, con una selezione di piatti per ogni stagione. Camere da 135 a 200 euro

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, Roma

Dal rooftop del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, si può ammirare da una prospettiva unica la vista straordinaria sulla città di Roma e, nel frattempo, godersi un aperitivo esclusivo e ricercato. Situato nei pressi del Vaticano, l’hotel offre uno spettacolo mozzafiato: dalla terrazza si abbracciano infatti con lo sguardo, tra gli altri, San Pietro e Castel Sant’Angelo, il Colosseo e Trinità dei Monti, Villa Medici e l’Auditorium di Renzo Piano, ma anche il verde del parco privato dell’hotel. Cocktail originali e un menù leggero e invitante, all’insegna dell’arte della mixology e del buon cibo, sono l’accompagnamento ideale per un’esperienza da non perdere. Camere a partire da 200 euro

NH Palazzo Cinquecento, Roma

Nella centralissima Piazza dei Cinquecento, si trova l’NH Palazzo Cinquecento, che con la sua terrazza panoramica è una location ideale per abbandonarsi alla vista di un tramonto romano, sorseggiando un cocktail per un aperitivo o, in alternativa, cenando con una delle curatissime proposte culinarie che spaziano da rivisitazioni della cucina della tradizione locale a originali creazioni gourmet. Camere a partire da 149 euro

Grand Hotel Minerva, Firenze

La terrazza panoramica del Grand Hotel Minerva si caratterizza non solo per un’esperienza curata nei minimi dettagli per tutto l’anno, ma anche per la possibilità unica di sorseggiare cocktail a bordo piscina – da maggio a settembre – ammirando lo spettacolo offerto dalla città di Firenze, tra le città d’arte più belle del mondo, grazie alla posizione centralissima: la Chiesa di Santa Maria Novella, il Duomo, il Campanile di Giotto e il Palazzo Vecchio offrono da qui uno spettacolo indimenticabile. Snacks, bibite, gelati, insalate, centrifugati freschi, ma anche piatti freddi e le specialità del barman accompagnano ogni momento della giornata. Camere a partire da 150 euro